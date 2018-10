Un texte de Jean-François Chabot

Ce n’est plus un secret pour personne que le onze montréalais n’a plus sa destinée entre ses mains.

Washington n’accuse que deux points de retard sur l’Impact et le 6e rang de l’Association de l’Est, dernier échelon donnant aux éliminatoires, avec deux matchs de plus à disputer.

D’ici à ce que le Bleu-blanc-noir dispute sa prochaine rencontre face au Toronto FC, le 21 octobre au stade Saputo, le D.C. United aura joué ses deux matchs en main en accueillant le Dallas FC, samedi, et Toronto, mercredi prochain.

Chez l’Impact, on espère pour le mieux, tout en sachant qu’on ne contrôle plus l’ensemble de l’œuvre. La victoire de 3-0 contre Columbus était belle, mais la correction subie à Washington pèse encore lourd.

Le défenseur Rod Fanni confirme l’état d’esprit qui anime les joueurs en ce moment.

« Gagner 3-0 contre Columbus a fait du bien, mais à choisir, j’aurais choisi l’inverse et gagné à Washington. Ça nous aurait arrangés étant donné la physionomie de la course aux séries. On va quand même tout faire pour garder le cap. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça reste difficile d’être dans l’attente des résultats des autres », a-t-il admis.

« Il ne faudrait pas que l’on ait des regrets parce que l’on n’aurait pas fait ce que l’on a à faire. Il faut rester professionnel jusqu’à la dernière journée et on verra par la suite » a ajouté le Français.

Pour sa part, le milieu de terrain Alejandro Silva se serait bien passé de la longue période de deux semaines sans disputer de match.

« Idéalement, j’aurais aimé affronter Toronto tout de suite. Ce n’est pas le cas. On va continuer de travailler. Nos entraînements et notre préparation vont se dérouler de la façon habituelle », a laconiquement reconnu l’Uruguayen.

Spécial pour l’entraîneur aussi

« Cette pause va nous permettre de savourer la dernière victoire, parce que parfois dans le foot, on n’a pas le temps, mais aussi tout de suite se projeter sur les deux matchs qu’il nous reste, a commenté l'entra¸ineur-chef Rémi Garde. On respecte les deux équipes (Toronto et la Nouvelle-Angleterre) qu’on va affronter, mais notre objectif est de prendre les six points disponibles. »

Face à la possibilité que Washington puisse avoir ravi la 6e position à l’Impact durant sa semaine d’inactivité, Garde n’y voit rien d’angoissant.

Rémi Garde, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal Photo : Radio-Canada

« Je dirais plutôt que je serais content de jouer le prochain match en sachant que la situation est claire. Cette équipe de D.C. joue je ne sais plus combien de matchs de suite à la maison en connaissant déjà à l’avance le résultat que l’on a… Je ne veux pas m’étendre là-dessus, mais c’est assez curieux. Le plus tôt cette situation prendra fin, le mieux ce sera », a enchaîné Garde.

Garde a ensuite précisé qu’en Europe, les cas où une équipe a un ou deux matchs de retard sur les autres sont surtout le fait de rencontres reportées en raison des intempéries.

« Ce que l’on ne voit jamais, c’est une équipe qui dispute 80 % de ses 10 derniers matchs à la maison », a dit Garde, visiblement offusqué par cette façon de faire en MLS.

Une occasion à saisir

Enfin, pour Rémi Garde, l’attente de deux semaines entre deux matchs n’est pas si longue.

« On prépare des matchs, mais on se prépare aussi individuellement, a indiqué l'entraîneur-chef. Comme je le dis aux joueurs, chaque séance d’entraînement est importante. Il ne faut pas perdre son temps. C’est un endroit où durant une heure et demie ou deux heures, on peut progresser individuellement. »

Garde voit dans le fait que trois membres de l’Impact joueront avec leur équipe nationale (le milieu Samuel Piette et le gardien James Pantemis pour le Canada, le milieu Saphir Taïder pour l'Algérie) au cours des prochains jours, une occasion à saisir pour d’autres.

« Ça peut être l’occasion pour certains de montrer un peu plus où ils en sont. Les entraînements sont des moments pour progresser collectivement et individuellement », a conclu l’entraîneur-chef.

Garde lui-même admet avoir évolué au gré des changements apportés à l’équipe. Il estime, en pensant à la saison prochaine, qu’il y aura moins de temps perdu à choisir les bons joueurs.

« Il y aura bien sûr, comme dans toute intersaison, des changements, des mouvements. La base de joueurs que nous avons constituée pour la deuxième moitié de cette saison peut servir à se projeter sur la prochaine. »