« Ferrari est en ruines », titre le journal italien La Gazzetta dello Sport.

« Il y a des stratégistes qui font des erreurs, un pilote faible qui n'apprend pas de ses erreurs, un patron qui fustige son équipe et une voiture en perte de vitesse. »

« Avant le Grand Prix d'Italie, à Monza, qui aurait pu imaginer pareil effondrement », se questionne le journal italien.

Pour le quotidien La Stampa, « c'est peut-être de la malchance, mais il faut reconnaître que Sebastian Vettel ne fait plus rien de bon ».

Pour le Corriere dello Sport, « le problème vient uniquement de l'équipe et de ses pilotes ».

« Vettel est en pleine crise de confiance. Il a ajouté à sa collection d'horribles erreurs en détruisant un superbe début de course, peut-on lire. Ses erreurs sont l'expression du gros malaise qu'il vit de l'intérieur. »

Enfin, La Repubblica résume bien la situation.

« Alors que Lewis Hamilton va rejoindre Fangio, la saison de Ferrari s'écroule. Vettel choisit le pire moment pour perdre sous les yeux de Maurizio Arrivabene qui critique son équipe. »

Le directeur a critiqué les stratèges de l'équipe après la séance de qualification du Grand Prix du Japon, en disant qu'ils feraient mieux de regarder le ciel et de se servir de leur gros bon sens, plutôt que de rester les yeux rivés sur leur ordinateur.

Hamilton tente de remporter un cinquième titre mondial. Il égalerait le nombre de titres remportés par Juan Manuel Fangio dans les années 50. Le Britannique a publié sur Instagram un message dans lequel il demande que la presse montre un peu plus de respect à l'endroit de son rival.

« Vous ne pouvez tout simplement pas imaginer à quel point c'est dur de faire ce que nous faisons à ce niveau », écrit Hamilton.

« On peut s'attendre à ce qu'on fasse des erreurs, nous sommes tous humains. Mais ce qui compte, c'est comment on les surmonte », a-t-il ajouté.

Que s'est-il passé?

Qu'est-il arrivé en trois mois, entre le Grand Prix d'Angleterre et le Grand Prix du Japon?

Il y a eu la mort complètement inattendue du président de FCA et de Ferrari Sergio Marchionne. Il savait mener le bateau à bon port.

Sebastian Vettel et Sergio Marchionne Photo : Getty Images/Dan Istitene

Il était le ciment entre l'équipe de course et la haute direction. Il est parti, et les fissures dans le ciment ont commencé à fragiliser l'unité dans le garage.

Le courant ne passe plus entre le directeur de l'équipe Maurizio Arriveabene et le directeur technique Mattia Binotto.

Les nouveaux dirigeants de Ferrari, Louis Camilleri, président du conseil d'administration, et John Elkann, président de Ferrari (et actionnaire majoritaire), n'ont pas encore su imposer leur vision.

« Les relations entre Arrivabene et Binotto sont au plus bas, et le baromètre indique une tempête à venir », peut-on lire dans le Corriere della Serra.

Maurizio Arrivabene surveille le travail de l'équipe dans le garage Ferrari. Photo : Getty Images/Charles Coates

« À la collection d'erreurs stratégiques et de problèmes techniques, il y a le fait que le directeur de l'équipe veut prendre l'entier contrôle des opérations, ce que lui interdit une partie de la direction. »

« Le manque de développement depuis Singapour a fait reculer l'équipe. Pendant que Mercedes-Benz prenait son envol, Ferrari est restée ancrée au sol », peut-on lire.

« Ferrari pourra-t-elle retrouver l'harmonie? Il semble que la confiance que met Louis Camilleri en Maurizio Arrivabene ne soit pas illimitée. Et John Elkann choisit pour le moment le silence. Mais pour combien de temps encore? », conclut le Corriere della Serra.

L'avis de Ross Brawn

L'ancien directeur technique de Ferrari, le Britannique Ross Brawn, a été sous les ordres de Jean Todt, le grand artisan des succès de Michael Schumacher dans les années 2000.

Il est aujourd'hui le directeur général du championnat, dont il gère tous les aspects sportifs.

« Par rapport à l'an dernier, même la fiabilité de Ferrari a progressé. Alors où est le problème », s'est demandé Ross Brawn dans le paddock de Suzuka.

Ross Brawn Photo : Getty Images/Mark Thompson

« Il ne fait aucun doute que le choc du décès soudain de Sergio Marchionne, qui était une référence forte pour l'équipe, aura une incidence majeure. Et c'est totalement compréhensible. »

L'échec programmé et le cinquième titre de Lewis Hamilton pourraient mener à une implosion de la maison Ferrari.

« Lors de mon passage chez Ferrari, j'ai connu plusieurs situations de crise. Et ce que je sais, c'est qu'il faut rester uni dans ces moments-là, sans récriminer quiconque ni tomber dans les reproches. »

Un message qu'a certainement reçu Maurizio Arrivabene. Mais qu'en fera-t-il?