Si l'Afrique attend encore d'accueillir un jour les Jeux olympiques, les membres du CIO, réunis à leur 133e session, ont ainsi validé la résolution de la commission exécutive prise début septembre de recommander la candidature du Sénégal face à trois autres candidates : la Tunisie, le Botswana et le Nigeria.

Alors que la troisième édition des JOJ s'est ouverte samedi à Buenos Aires, la quatrième édition se tiendra entre mai et juin 2022 et sera organisée autour de trois sites : Dakar, la nouvelle ville de Diamniadio et la ville côtière de Saly.

Le président du Sénégal, Macky Sall, a évoqué un moment « historique pour le CIO, l'Afrique et le Sénégal ».

Le chef de l'État a exprimé au nom de tout le peuple africain sa gratitude pour ce choix « certes difficile, mais ambitieux qui correspond aux idéaux de l'olympisme ». Il a promis que le Sénégal ferait ce qu'il faut pour recevoir le monde dans des conditions exceptionnelles conformes aux standards internationaux.

M. Sall a annoncé que les JOJ disposeraient d'un nouveau stade de 50 000 places, dont la construction a déjà débuté, en plus de la rénovation du stade Senghor à Dakar.

Le budget des JOJ 2022 est estimé pour le moment à 194,8 millions de dollars canadiens, a précisé Christophe Dubi, directeur des Jeux au CIO. Le financement sera assuré en grande partie par une contribution du gouvernement, mais aussi par des partenaires privés.

Le CIO apporte de son côté une contribution sous forme de services et de prestations et prend en charge tous les transports et l'hébergement des délégations, a ajouté M. Dubi.

Le budget des JOJ de Buenos Aires, qui s'établissait initialement à 259,8 millions, a été réduit de 40 %, a annoncé samedi le président du CIO Thomas Bach.