« Je suis content, c’est la première médaille en judo à cet événement! J’ai fait de mon mieux et je repars avec une médaille, je ne peux pas demander plus ! »

En finale pour le bronze, il a défait par waza-ari le Slovaque Alex Barto. L’athlète de Markham, troisième des derniers Championnats panaméricains juniors, était en action dans une nouvelle catégorie, lui qui se bat normalement chez les moins de 73 kg.

« Je ne changerai jamais pour les moins de 81 kg! Les gars sont massifs et je n’ai pas aimé me battre contre eux. J’ai changé mes tactiques pour les adapter à ces très grands adversaires », a ajouté Young qui souhaite remporter une autre médaille la semaine prochaine aux Championnats du monde juniors aux Bahamas, cette fois dans sa catégorie habituelle.

En début de tournoi, une défaite par ippon contre l’Algérien Ahmed Rebahi l’a envoyé au repêchage où il a battu tour à tour le Marocain Anwar Zrhari (ippon) et le Vénézuélien Carlos Paez (waza-ari).

« Mon affrontement le plus difficile de la journée a été contre Rebahi à cause de sa taille, de la façon qu’il se bat et qu’il est gaucher. J’ai aussi fait des erreurs stupides dans ce match contrairement aux autres. »

Sur le podium, Young a été accompagné du Roumain Adrian Sulca (or), du Tchèque Martin Bezdek (argent) et du Néerlandais Mark Van Dijk (bronze).