Un texte d’Alexandre Gascon

Certains s’en souviendront sûrement. Modeste choix de quatrième tour des Blues Jackets en 2011, Reilly avait refusé les offres de contrat de Columbus, préférant laisser quatre années s’écouler pour devenir libre comme l’air.

À l’époque, les médias rapportaient que neuf équipes étaient intéressées aux services du défenseur de l’Université du Minnesota, dont le Canadien.

Reilly était perçu comme l’archétype de la nouvelle mouture des arrières de la ligue : brillant, rapide, habile manieur de rondelle.

Son arrivée dans la LNH était attendue et son choix d’écarter Columbus au profit du Wild, plutôt mal vu, entre autres par le toujours divertissant, mais peu diplomate, Ryan Johansen, alors membre des Blue Jackets.

Début du graphique (passez à la fin) We didn't want him anyway — Ryan Johansen (@RyanJohansen19) 17 juin 2015 Fin du graphique (passez au début)

Avec l’équipe de son enfance, Reilly n’a jamais vraiment progressé. L’effervescence autour de lui est apparue comme une tempête dans un verre d’eau.

Au cours des trois années au Minnesota, le joueur de 25 ans a été le défenseur le moins utilisé par le Wild. Il était 9e sur 9 arrières en 2016-2017 avec une moyenne de 12 min 23 s par match et, pire encore, 13e sur 13 l’an passé avec sensiblement le même temps de glace (12 :21).

« Souvent au Minnesota, il y avait un manque de communication. Je ne savais pas où j’étais dans la hiérarchie ou ce que je devais faire, ce qu’on attendait de moi », a confié Reilly après l’entraînement du Canadien lundi.

Il semble être plus sûr de lui qu’il ne l’était l’an passé. Claude Julien en parlant de Mike Reilly

« Je ne sais pas ce qu’il se passait avec lui au Minnesota, mais on a vu de belles choses de lui l’année dernière. Il défendait quand même bien, il est intelligent. Cette année, la grosse différence, c’est que toutes ces choses-là semblent avoir pris un pas de l’avant, ce qui fait de lui un meilleur joueur. Plus il le fait, plus il semble avoir confiance », a expliqué son entraîneur.

Au sein d’une brigade défensive rapiécée, l’occasion était belle pour Reilly de donner un second souffle à sa carrière.

Ses premiers coups de patins avec le Tricolore, dans une saison désastreuse, sont passés plus inaperçus, mais son aplomb pendant le camp d’entraînement et en ce début de saison a été remarqué.

Seul Jeff Petry a passé plus de temps sur la glace que lui à Toronto et à Pittsburgh.

On a vu Reilly transporter le disque du fond de son territoire à la ligne bleue adverse. Il repère ses ailiers avec aisance, se fond parfaitement dans le style à haute intensité, éreintant, qu’exige Julien de ses joueurs et surtout, il a été impeccable défensivement.

« Il y a des joueurs qui éclosent tardivement (late bloomers). Il y en a pour qui ça prend un peu plus de temps que d’autres. On dit que les gardiens de but ont besoin de presque quatre ans dans les mineures avant de faire le saut et d’être un joueur d’impact. C’est la même chose avec certains défenseurs, ça prend un peu plus de temps. C’est peut-être un de ces joueurs qui se découvre lui-même. Il trouve sa confiance », a avancé l’entraîneur du CH.

Éclosion tardive ou non, Reilly attribue davantage son succès à sa confiance, elle-même générée et gonflée par celle que lui accordent ses patrons.

« C’est vraiment une question de confiance. Richy (Luke Richardson, entraîneur des défenseurs, NDLR), a été bon avec moi. Il me parle beaucoup. Avant le match contre Pittsburgh, ils nous a montré quelques séquences avec Juulsen : ce qu’il a vu, quelques trucs que nous devions améliorer. C’est agréable d’avoir ça », a estimé Reilly.

« Il est très bon. Il a vu neiger. »

Jusqu’à présent, il se fond à merveille dans le décor implanté par le Tricolore en ce début de saison. Tout est axé sur la vitesse, la rapidité d’exécution et le travail acharné pour épuiser l’adversaire.

Ça correspond à mes habiletés. J’aime être le quatrième joueur en attaque et donner la rondelle aux attaquants habiles. Mike Reilly

« On en a beaucoup ici, même plus que l’an dernier », a-t-il estimé, en dépit des départs de Max Pacioretty et Alex Galchenyuk.

Ses instincts offensifs sont prisés par le Canadien, mais Julien fait aussi confiance à son jeu dans son territoire. Pendant le camp d’entraînement, l’entraîneur a vanté le travail accompli par Reilly au cours de l’été pour perfectionner son positionnement sur la glace, particulièrement l’écart qu’il maintient entre les attaquants et lui.

En deux matchs cette saison, il a passé plus de temps en désavantage numérique, soit 5 :20, que durant toutes ses années au Minnesota (3 min 15 s).

On ne l'a pas vraiment vu en supériorité numérique encore, ce qui est en partie dû au fait que le Canadien préconise un style 1-3-1 pour le moment, avec un seul défenseur comme quart-arrière.

Peut-être son tour viendra-t-il et le jeune homme pourra ainsi rendre hommage à son homonyme des Eskimos d'Edmonton, un quart de grand talent dans la LCF.

Reilly devra constamment répéter ces performances pour s'accrocher à ce qui ressemble de plus en plus à une belle promotion au sein de la brigade montréalaise.

Mais pour l’instant, en se rappelant qu’il a été obtenu contre un choix de cinquième tour à la date limite des transactions l’année dernière, l’investissement du Canadien rapporte des dividendes.

En rafale

Le Canadien a passé une bonne heure sur la glace à l’entraînement lundi. Claude Julien a apprécié l’intensité déployé la semaine dernière et n’entend pas lever le pied.

« On veut garder une intensité toute la saison. Ça devient une habitude, une éthique de travail qu’à moment donné, les gars adorent. On réalise aussi que c’est de la façon dont on doit jouer pour se donner une chance », a résumé le pilote.

Phillip Danault Photo : Getty Images/Minas Panagiotakis

Pour sa part, Phillip Danault ne voit pas de danger pour s’épuiser à pratiquer ce style de jeu.

« Il n’y a pas d’épuisement là. On se régénère. On fait attention à la nutrition. On est fait pour travailler comme ça. On est jeunes…sauf Plekanec. »

D’ailleurs, en l’absence du « vieux » Tomas Plekanec, Danault fait figure de vétéran au centre. On l’a vu prodiguer des conseils à Jesperi Kotkaniemi et il affronte les gros trios adverses. Malgré tout, l’émergence du Finlandais et la fiabilité de Max Domi à cette position jusqu’à présent a donné une certaine marge de manœuvre au Canadien. Les trois premiers pivots sont utilisés de façon à peu près équivalente et, surtout, Julien les a opposés à différents trios.

À Pittsburgh, l’entraîneur a laissé Kotkaniemi entre les griffes d’Evgeni Malkin (1 min 27 s à 5 contre 5) et de Sidney Crosby (2 min) avant de le changer de trio pour lui permettre d’affronter Derick Brassard et Riley Sheahan.

« Les centres jouent bien présentement et c’est tout ce qu’on leur demande. On ne leur demande pas de faire des choses qu’ils ne sont pas capables de faire. Ce sont tous de bons joueurs. Chaque trio nous donne quelque chose présentement. Quand c’est le cas, tu peux rouler tes quatre trios. De la façon dont on travaille, avec notre vitesse, on épuise l’adversaire pendant le match et ça rapporte en troisième période », a estimé Brendan Gallagher.

Jacob de la Rose s’est entraîné avec ses coéquipiers pour la première fois depuis son problème de haute fréquence cardiaque vécu après le dernier match préparatoire. Il est toujours sur la liste des blessés. Julien s’est défendu de retarder son retour au jeu pour éviter d’avoir une grosse décision à prendre. De la Rose deviendrait le 24e joueur de l’équipe, soit un de trop.

« On ne l’a pas fait avec (Andrew) Shaw. Il n’est pas question de retenir un joueur », a-t-il conclu.