Les Parisiens Neymar et Kylian Mbappé, Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Lionel Messi (FC Barcelone) et Mohamed Salah (Liverpool) figurent parmi les 30 candidats sélectionnés pour le Ballon d'or, a annoncé lundi la direction du magazine France Football, organisateur de ce prix auquel sont candidats six champions du monde français.