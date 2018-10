L'entraîneur Bob Boughner a annoncé la nouvelle, lundi, ajoutant que Luongo n'aurait pas besoin d'une opération. Les Panthers ont placé le nom de Luongo sur la liste des blessés, dimanche, lui qui avait cédé sa place lors du match d'ouverture locale la veille.

Luongo a entrepris 33 matchs des Panthers la saison dernière et il a compilé un palmarès de 18-11-2 avec une moyenne de buts accorés de 2,47 et un taux d’efficacité de ,929. Il a raté plus de deux mois en raison d'une blessure à l'aine la saison dernière.

Âgé de 39 ans, il est sous contrat jusqu'en 2021-22 à un salaire de 5,3 millions $.

Les Panthers ont rappelé le gardien Michael Hutchinson de Springfield de la Ligue américaine de hockey et ils se fieront à James Reimer en l'absence de Luongo.

James van Riemsdyk sur la touche pendant au moins un mois

L'ailier James van Riemsdyk des Flyers de Philadelphie manquera à l'appel de 5 à 6 semaines en raison d'une blessure au bas du corps.

Van Riemsdyk a reçu un tir du défenseur Mark Barberio de l'Avalanche du Colorado pendant la première période du match des Flyers à Denver, samedi soir.

James van Riemsdyk Photo : Associated Press/Tom Mihalek

Van Riemsdyk disputait seulement son deuxième match avec les Flyers depuis qu'il a signé un contrat d'une durée de 5 ans et d'un montant de 35 millions $ US, le 1er juillet. Il a obtenu une passe lors d'une victoire à Las Vegas la semaine dernière.

En l'absence de van Riemsdyk, le jeune Oskar Lindblom, âgé de 22 ans, devrait obtenir un rôle plus important dans la formation. Les Flyers accueillent les Sharks de San José pour leur ouverture locale mardi.

Dubinsky absent de quatre à six semaines

L'attaquant Brandon Dubinsky des Blue Jackets de Columbus s'absentera quant à lui de quatre à six semaines en raison d'une blessure au muscle oblique.

Dubinsky s'est infligé cette blessure à l'entraînement, dimanche. Le directeur général Jarmo Kekalainen a annoncé la durée de son absence, lundi, lorsque l'équipe a placé le nom du joueur sur la liste des blessés.

Le vétéran de 32 ans a récolté un but et une passe et gagné 68,8% de ses mises au jeu lors des deux premiers matchs des Blue Jackets.

Dubinsky totalise 148 buts et 278 passes pour 426 points en 764 matchs avec les Blue Jackets et les Rangers de New York.

Alexander Wennberg et Riley Nash, un ajout comme joueur autonome, auront à compenser pendant l'absence de Dubinsky.