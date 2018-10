Le pilote de l'équipe Mercedes-Benz a dominé le week-end nippon, ayant dominé chacune des trois séances d'essais libres, et ayant obtenu la pole position, avant de s'offrir une course à l'abri des soucis.

Hamilton a maintenant 67 points d'avance sur Sebastian Vettel au classement des pilotes.

Vettel a à la dérive à Suzuka. En qualification et en course. Après une erreur stratégique samedi, chaussant les mauvais pneus, Vettel a fait deux grosses fautes de pilotage.

Si Hamilton inscrit huit points de plus que Vettel à Austin, il défendra son titre.

Lewis Hamilton avec son trophée sur le podium du Grand Prix du Japon Photo : Getty Images/Clive Mason

Un tel résultat lui permettrait de creuser l'écart au classement à 75 points.

Si Vettel gagnait ensuite toutes les courses, il pourrait le rattrapper en nombre de points, mais pas en nombre de victoires (neuf contre cinq actuellement), ce qui assurerait le titre à Hamilton.

« On ne sait jamais comment va se passer le Grand Prix suivant, mais nous sommes de plus en plus forts, a expliqué Hamilton. Le circuit d'Austin nous convient bien en général, j'ai hâte de piloter là-bas. »

Remonté en quatrième position à l'issue du premier tour dimanche, Sebastian Vettel a tenté au huitième tour un dépassement trop ambitieux sur le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qu'il est venu percuter.

Parti en tête-à-queue, le pilote Ferrari s'est trouvé contraint de remonter ensuite du fond du peloton...

Au classement des constructeurs, Ferrari a 78 points de retard sur Mercedes-Benz.

Valtteri Bottas (Mercedes-Benz) et Max Verstappen (Red Bull), malgré une pénalité de cinq secondes pour un contact avec Kimi Raikkonen (Ferrari), ont accompagné Lewis Hamilton sur le podium.

L'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull), remonté de la quinzième position sur la grille, a fini au 4e rang, ce qui lui redonnera le sourire, après une ésnace de qualification très frustrante.

Une fois n'est pas coutume

Lance Stroll n'a pas pu profiter de sa 14e place sur la grille de départ.

Un accrochage avec la McLaren de Fernando Alonso dans le premier tour l'a obligé à repasser par les puits pour une pénalité de 5 secondes, ayant été jugé coupable de l'incident.

Lance Stroll et Fernando Alonso au premier tour du Grand Prix du Japon Photo : Getty Images/Clive Rose

L'équipe Williams a eu la présence d'esprit de lui installer des pneus un peu plus durs pour qu'il aille ensuite au bout de l'exercice d'un trait.

Mais le Québécois a meurtri son train de pneus, et a dû s'arrêter à nouveau.

« Une course tres difficile. D'abord, ce contact avec Fernando (Alonso). Je veux lui dire qu'il n'y avait rien d'intentionnel, a tenu à préciser le Québécois. Après la pénalité, j'ai abîmé mes pneus en bloquant les roues, j'ai fait un méplat, et j'ai dû m'arrêter encore. Oui, ça s'est mal passé. »

Résultats du Grand Prix du Japon:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) en 1 h 27:17,062 à la moyenne de 211,358 km/h 2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) à 12,919 3. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) à 14,295 4. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) à 19,495 5. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) à 50,998 6. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) à 1:09,873 7. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes-Benz) à 1:19,379 8. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) à 1:27,198 9. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes-Benz) à 1:28,055 10. Carlos Sainz fils (ESP/Renault) à 1 tour 11. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) à 1 tour 12. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) à 1 tour 13. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) à 1 tour 14. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) à 1 tour 15. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) à 1 tour 16. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes-Benz) à 1 tour 17. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes-Benz) à 1 tour

Meilleur tour en course: Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:32,318 au 53e tour, à la moyenne de 226,447 km/h

Abandons: