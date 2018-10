Dylan DeMelo et Chris Tierney, deux des joueurs acquis dans l’échange qui a envoyé Erik Karlsson aux Sharks de San Jose, ont également touché la cible pour les Sénateurs (1-0-1).

Mark Stone a scellé l'issue du match en marquant dans un filet désert avec 24,3 secondes à écouler au troisième vingt.

Zack Smith, dont le nom avait été soumis au ballottage avant le début de la saison, a également contribué à cette victoire des hommes de Guy Boucher.

Mitch Marner, Auston Matthews et Morgan Rielly ont tous trois obtenu un but et une aide pour les Maple Leafs (1-1-0), dont le début de saison n'a rien de flamboyant.

Le gardien Frederik Andersen a repoussé 19 rondelles dans les filets des Maple Leafs qui ont pris la direction de Chicago pour y affronter les Blackhawks dimanche.

Le deuxième but du match de Chabot, un défenseur de 21 ans, a permis aux Sénateurs de rompre l'égalité de 3-3 à 1:42 de la troisième période.

Après avoir glissé le disque entre les patins du défenseur recrue Igor Ozhiganov, Chabot a déjoué Andersen avec un tir dans la partie supérieure du filet.