« Un budget de 200 millions américains a été présenté au CIO. Selon les dernières informations que nous avons, ce budget sera en baisse de 40% », a déclaré M. Bach devant la presse.

Le président allemand du CIO a ainsi confirmé une estimation donnée cette semaine par un responsable du Comité d'organisation des JOJ, a ajouté le CIO.

Le président du CIO n'a cependant pas donné de détails sur les secteurs dans lesquels des économies ont été réalisées ni sur la part apportée par l'instance dans le budget des JOJ.

Vers un retour à Buenos Aires?

Interrogé sur la possibilité de voir Buenos Aires de nouveau postuler pour les Jeux olympiques d'été après de nombreux échecs notamment pour les Jeux de 1956, 1960, 1968 et 2004, M. Bach a répondu: « Après ces JOJ, l'Argentine sera dans une position bien meilleure pour organiser les Jeux olympiques ».

« Dans le même temps, nous sommes conscients que le pays vit des moments difficiles », a ajouté M. Bach faisant référence implicitement à la situation économique tendue et à la forte inflation.

« Cela donne du temps à l'Argentine et aux Argentins pour réfléchir à la question, car la prochaine édition des JO non encore attribuée est celle de 2032 », a-t-il ajouté.

Après la double attribution des Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris et ceux de 2028 à Los Angeles, plusieurs pays ont déjà fait acte de candidature pour 2032 ou ont manifesté un intérêt, dont l'Indonésie, l'Inde et un duo Corée du Nord et du Sud.

« L'Argentine est un pays qui aime le sport et qui est animé d'une forte culture sportive. Je n'ai donc aucun doute sur sa capacité à organiser les Jeux olympiques », a encore estimé M. Bach, champion olympique d'escrime en 1976 et qui dit être « tombé amoureux de Buenos Aires » où il a disputé les premiers Championnats du monde juniors en 1973 puis seniors en 1977.