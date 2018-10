Les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov l’ont emporté avec un pointage cumulatif de 198,98. Les Canadiens, troisièmes vendredi après le programme court, ont totalisé 193,93 points, devant un autre duo russe, celui d’Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii (188,54).

« Nous sommes heureux de notre compétition, mais on a fait des erreurs dans nos deux programmes, a reconnu Moore-Towers. Notre objectif était de nous améliorer par rapport à la Classique automnale internationale (à Oakville, où ils ont fini deuxièmes) et on l’a fait. Nous allons poursuivre sur cette voie pour être prêts pour les Internationaux Patinage Canada. »

Chez les hommes, le Québécois Nicolas Nadeau a manqué le podium par moins de quatre points, avec un total de 227,76. Le Russe Mikhail Kolyada (250,58) a gagné devant le Sud-Coréen Cha Junhwan et le Géorgien Morisi Kvitelashvili (231,19).

L’Omnium Finlandia se poursuit dimanche avec la danse libre et le programme libre féminin.

Les Internationaux Patinage Canada seront disputés à Laval à la fin du mois d’octobre.