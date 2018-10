Hernan Perez a produit le premier point avec un double en quatrième manche.

En huitième, Mike Moustakas et Erik Kratz ont ajouté des simples d'un et deux points respectivement.

Le lanceur Jhoulys Chacin a limité les frappeurs des Rockies à trois coups sûrs et autant de buts sur balles en cinq manches de travail. Corey Knebel, Joakim Soria et Josh Hader ont ensuite fait le pont jusqu'à Jeremy Jeffress, qui a réalisé les six derniers retraits pour enregistrer le sauvetage.

Du côté des Rockies, Tyler Anderson a accordé un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches. Les Brewers ont ajouté des points aux dépens de Harrison Musgrave, Seunghwan Oh et Chris Rusin en huitième.

Le match no 3 aura lieu dimanche, à Denver, au Colorado. Wade Miley sera le partant pour les Brewers, contre German Marquez pour les Rockies.