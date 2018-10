Jeudi, Camille Estephan, patron d’Eye of the Tiger Management disait espérer que son poulain puisse se battre contre le champion des poids moyens de l’IBO, la WBA et le WBC qui avait le luxe de choisir son adversaire.

Victorieux de Gennady Golovkin le 15 septembre dernier, Alvarez a plutôt opté pour un combat avec le Britannique Fielding, détenteur de la ceinture WBA des super-moyens depuis sa victoire en juillet contre l’Allemand Tyron Zeuge.