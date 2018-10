Selon toute vraisemblance, le centre pourrait à nouveau observer le prochain match, samedi à Pittsburgh, depuis la galerie de presse. Il pourrait donc devoir patienter avant de disputer la 999e rencontre de sa carrière.

À l’entraînement matinal, vendredi, le Tchèque qui aura 36 ans à la fin du mois était utilisé au centre du quatrième trio, en alternance avec Matthew Peca.

Le numéro 14, qui en est à sa 14e saison avec le Canadien, a été fidèle à lui-même devant les journalistes et a refusé de faire des vagues.

Bien sûr que je veux faire partie de la formation, cela ne fait aucun doute. Mais j’ai toujours essayé d’être un professionnel tout au long de ma carrière. Cela ne va pas changer, alors je vais juste être prêt lorsque mon tour viendra. Tomas Plekanec

Même son de cloche de la part du défenseur Karl Alzner, rayé de la formation face aux Maple Leafs. L’ancien des Capitals de Washington ne veut pas se plaindre de son sort, lui dont la séquence de 622 matchs a été interrompue dans la Ville Reine.

« C'était dur, mais je serai prêt lorsqu’on fera appel à moi », a-t-il dit.

À l'entraînement de vendredi, Alzner formait un duo avec Xavier Ouellet, en alternance avec Jordie Benn.

Un autre défi de taille

Après avoir perdu en prolongation face aux Leafs, les hommes de Claude Julien devront maintenant se frotter aux Penguins, une autre puissance de la Ligue nationale. Ceux-ci ont à nouveau démontré leur force de frappe, jeudi, dans une victoire de 7-6 en prolongation sur les Capitals de Washington.

Claude Julien sait que ses protégés font office de négligés, mais il souhaite que la défaite honorable, à Toronto, leur permette de croire en eux.

« Nous avons simplement besoin d’être confiants, a-t-il lancé. C’est ce que nous avons fait contre Toronto, nous avions confiance que si on jouait de la façon qu’on devait jouer, on se donnait une chance de gagner et ce sera la même chose demain. »

Deslauriers sur patins

Dix-huit jours après avoir subi une fracture du visage, dans un combat l’opposant à Brandon Baddock des Devils du New Jersey, Nicolas Deslauriers a patiné à la suite de l’entraînement de ses coéquipiers.

Deslauriers, qui a subi une intervention chirurgicale le 18 septembre dernier, portait un casque avec une grille.

Sa rééducation, initialement estimée à six semaines, pourrait donc être écourtée. Mais Claude Julien n’a pas précisé la date de son retour au jeu.

Les trios à l’entraînement :

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Kotkaniemi-Armia

Byron-Domi-Lehkonen

Hudon-Peca/Plekanec-Shaw

Les duos de défenseurs :