À l’évocation du culturisme, des images de corps bronzés en bikini, musculairement hyperdéveloppés, et brillant d’huile s’affichent immédiatement. Or, c’est une adepte du nouveau courant, celui du corps athlétiquement parfait que Podium rencontre. Et pour Claudia Schiocchet , ce sport lui a sauvé la vie. Celle qui se battait contre l’anorexie à l’adolescence met maintenant son énergie à faire de son corps un modèle de perfection.

Puis, Laurent rencontre lui aussi une femme forte, très forte. Dans le cas de l’haltérophile Krystel Ngarlem, son corps musclé et puissant la mènera aux Jeux olympiques de Tokyo. Laurent a tenté de comprendre la combinaison de force, de vitesse, de souplesse et d’équilibre que nécessite ce sport antique.