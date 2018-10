Un texte de Jean St-Onge

Laval a gagné le premier match 12-7 sur le terrain de ses rivaux. Ça veut donc dire que les Carabins doivent gagner par au moins six points à Québec s’ils veulent finir au premier rang.

Une victoire des Carabins permettrait aux deux puissances du football québécois de s’assurer mathématiquement des deux premières places du classement, même s’il reste encore deux matchs à disputer.

L’écart n’a jamais été si grand entre les deux gros programmes et le reste du circuit.

Quand le Rouge et Or et les Carabins ne s’affrontent pas, ils gagnent leurs matchs par une moyenne de plus de 40 points depuis le début de la saison.

Le Rouge et Or et les Carabins ont marqué au moins 110 points de plus que les trois autres équipes et en ont accordé 100 de moins.

Si l'on additionne tous les points marqués par Concordia, McGill et Sherbrooke, on n’arrive pas au total de point comptés par Laval ou Montréal séparément.

Devant cet écart, plusieurs réclament des changements à la structure du football universitaire canadien.

L’entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal, Danny Maciocia, aimerait voir une plus grande parité.

« C’est sûr que si on a un circuit plus en santé et avec une plus grande parité, tout le monde est gagnant », estime-t-il.





Le déséquilibre actuel a déjà causé des modifications à la structure de compétition.

L’Université Bishop’s a quitté le circuit québécois pour l’Atlantique l’an dernier et, il n’y a pas si longtemps, McGill a fait une demande pour aller jouer en Ontario.

Le circuit ontarien est formé de 10 équipes et il est plus équilibré.

L’Université Western est la grande puissance, mais elle a ses rivaux traditionnels à l'Université McMaster. D’autres universités comme Ottawa, Carleton ou Queen’s peuvent aussi être dans la lutte.

Et qui sait, une nouvelle structure pourrait conduire à un match de Coupe Vanier opposant le Rouge et Or aux Carabins.

Danny Maciocia croit que ce serait un événement très couru.

« Je peux imaginer que le stade McGill ou même le stade olympique plein de partisans qui pourraient savourer quelque chose de spécial et unique », lance-t-il

En attendant, ils seront environ 15 000 spectateurs à regarder les deux grands rivaux s’affronter pour le premier rang québécois au Stade Telus de l’Université Laval dimanche après-midi.

Un record pour Betts?

Si le Rouge et Or et les Carabins ont marqué plus de 35 points par match depuis le début de la saison, c’est loin d’être le cas quand ils s’affrontent. Il faut remonter à 2014 pour voir une des deux équipes en marquer plus de 25.

Laval se démarque par l'excellence de son front défensif, mené par l’exceptionnel Mathieu Betts.

À sa quatrième saison, Betts revendique 31,5 sacs et est à égalité au premier rang dans l’histoire du circuit avec Jim Aru, un joueur qui jouait à l’Université Queen’s à la fin des années 1990.

Betts, qui est observé par des recruteurs de la NFL et de la LCF, pourrait donc profiter du match de dimanche pour inscrire son nom dans le livre des records.