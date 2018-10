« C'est l'événement sportif le plus important pour l'Argentine depuis le Mondial de 1978 », s'enthousiasme le président du Comité olympique argentin, Gerardo Werthein. Après six candidatures olympiques défaites (1936, 1940, 1956, 1960, 1968 et 2004), les Argentins peuvent enfin ouvrir leurs portes à l’élite sportive mondiale.

Radio-Canada Sports webdiffusera certaines épreuves des Jeux olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires. La cérémonie d'ouverture sera présentée en direct le samedi 6 octobre, de 18 h 55 à 22 h (HAE).

À hauteur d’homme

Loin de la démesure des Olympiques, sans célébrités, la volonté des JOJ est de renouer avec l'esprit olympique d'antan. Ces Jeux seront d’ailleurs gratuits pour les spectateurs.

« Nous avons pensé ces Jeux pour que tout le monde puisse participer. Il n'était pas question de calculer combien les gens pourraient payer pour une entrée », a dit Gerardo Werthein, un millionnaire qui a passé 18 ans dans le circuit international de sauts d'obstacles.

Buenos Aires vibre au rythme des Jeux olympiques de la Jeunesse, présentés du 6 au 18 octobre prochains. Photo : Reuters/Marcos Brindicci

À Buenos Aires, on entend peu parler des JOJ, mais plus de 600 000 Argentins ont demandé un laissez-passer pour assister aux épreuves.

Alors que l'Argentine vit une crise économique, doublée d'une inflation incontrôlée, les 250 millions de dollars investis par les autorités dans l'organisation des Jeux n'ont pas déclenché de polémique.

Après les Jeux, une partie des logements seront attribués à des habitants d'un bidonville, l'autre partie sera mise en vente.

Les invités d'honneur du CIO pour les JOJ sont les 13 enfants thaïlandais restés bloqués dans une grotte du 23 juin au 10 juillet, avant d'être secourus. Arrivés jeudi avec leurs parents, ils doivent disputer une rencontre de soccer à Buenos Aires.

La parité à l’honneur

Après les premières éditions tenues à Singapour, en 2010, et dans la ville chinoise de Nanjing, en 2014, Buenos Aires fait figure de pionnière. Elle présentera le premier événement sanctionné par le Comité international olympique (CIO) à atteindre la parité hommes-femmes chez ses athlètes invités.

« C’est un grand bond en avant, reconnaît son président, Thomas Bach. Nous écrivons une nouvelle page d’histoire. C’est non seulement un grand pas en avant dans la mise en œuvre de l’Agenda olympique 2020, mais c’est aussi un jalon important pour le sport féminin et pour le mouvement olympique dans son ensemble. »

La Chilienne Catalina Angel met la dernière touche à sa préparation en prévision des premières épreuves de karaté présentées aux Jeux olympiques de la Jeunesse. Photo : Reuters/Simon Bruty / CIO

De la nouveauté

Trente-deux sports seront à l’honneur pendant les 12 jours de compétitions. Outre l’athlétisme, la natation et le cyclisme, issue de la tradition olympique, on assistera à l’entrée en scène des compétitions de karaté, de BMX freestyle et d’escalade, dont le baptême se fera aussi aux Jeux olympiques de Tokyo, en 2020.

Le break dancing, le futsal et le handball de plage, aussi au programme des prochains JOJ, trancheront avec la tradition olympique.

Les Canadiens à surveiller

En 2014, le Canada avait remporté huit médailles, sans jamais grimper sur la plus haute marche. À Singapour, en 2010, les athlètes canadiens avaient ramené 14 médailles dans leurs bagages, dont trois en or.

Cette année, le Canada amène une délégation de 72 athlètes (33 garçons et 39 filles) dans la capitale argentine. Parmi ce groupe, voici les athlètes qui pourraient retenir l’attention au cours de la prochaine douzaine.

Keagan Young – judo

Après cinq ans seulement dans l’univers du judo, Young est devenu, en juillet dernier, le judoka le mieux classé chez les moins de 18 ans selon la Fédération internationale de judo. Champion panaméricain en titre dans sa catégorie, le jeune de Markham, en Ontario, a aussi remporté le bronze chez les moins de 21 ans (-73 kg) lors de cette même compétition. Il sera en action chez les moins de 81 kg en Argentine.

Jérémy Chartier – trampoline

Champion du monde de son groupe d’âge en 2015 et 2017, le Québécois a été couronné en juin dernier aux Championnats panaméricains juniors à Cochabamba en Bolivie. Le Montréalais de 17 ans, champion canadien junior en titre, sera le porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture.

À 17 ans, le trampoliniste Jérémy Chartier sera le porte-drapeau canadien aux Jeux olympiques de la Jeunesse 2018, à Buenos Aires, Argentine. Photo : Twitter / Gymnastique

Princess Roberts – athlétisme (200 m)

Roberts, 16 ans, est actuellement la meilleure Canadienne sur 200 m chez les moins de 18 ans. En août dernier, l’Albertaine a remporté l’or à cette épreuve aux Championnats canadiens juniors d’athlétisme. Son record personnel est de 24,05 s.

Carson Lee – lutte

Le Manitobain de 17 ans sera le seul lutteur à représenter le Canada chez les garçons. Inscrit chez les 80 kg, Lee a remporté la médaille d’argent des Championnats panaméricains cadets 2017 (76 kg) et 2018. Un peu plus tôt cette année, il a aussi pris le 5e rang aux mondiaux cadets.