Dans une entrevue à l’agence News.ro, la numéro un mondiale a mis fin aux rumeurs voulant qu’elle rate le grand rendez-vous de fin de saison en raison de ses maux de dos dus à une hernie discale.

La douleur l’avait contrainte à abandonner au premier à Pékin en début de semaine. Halep a aussi été éliminée d’entrée de jeu à Wuhan.

« Je me sens plutôt bien en ce moment. Bien sûr que cela m’a inquiétée. J’ai passé un test d’imagerie par résonance magnétique et je sais exactement de quoi il en retourne. J’ai déjà eu des maux de dos, mais cette fois c’est un peu plus intense », a-t-elle expliqué.

« Je vais me remettre sur pieds grâce à des traitements de physiothérapie, rien de plus, a-t-elle ajouté. Je n’aurai pas à être opérée. Je vais m’accorder une autre semaine de repos, loin des courts, avant d’amorcer mon retour au jeu. »

Quatre autres joueuses sont déjà qualifiées pour les finales de la WTA à Singapour, soit l’Allemande Angelique Kerber, la Japonaise Naomi Osaka, la Tchèque Petra Kvitova et la Danoise Caroline Wozniacki.

Les huit joueuses les mieux classées en fonction de leurs résultats de la saison seront de la compétition.