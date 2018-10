La no 6 mondiale, victorieuse le mois dernier aux Internationaux des États-Unis, son premier titre majeur, était menée une manche à zéro et trois jeux à zéro dans la deuxième manche après deux bris lorsque les larmes ont embué ses yeux.

Celle qui reconnaissait en début de semaine être « très émotive » s'est ressaisie pour renverser la vapeur et s'imposer en trois manches de 3-6, 6-4 et 7-5 face à la 45e mondiale, quart-de-finaliste aux Internationaux d'Australie en 2016.

Pourquoi des larmes? « Parce que c'était un match très éprouvant », a rétorqué Osaka à la presse, après une chaude accolade avec Zhang.

« Je me suis en quelque sorte excusée, car j'étais plus émotive qu'à l'habitude. J'ai l'impression que nous avons toutes deux lutté aussi dur que possible », a-t-elle dit.

Osaka, 20 ans, affrontera pour une place en finale la Lettone Anastasija Sevastova, 20e joueuse mondiale, qui a éliminé la Slovaque Dominika Cibulkova (30e) 6-3 et 7-6 (7/5).

Del Potro chez les as

Du côté masculin, Juan Martin del Potro s'est rapproché d'un 22e titre sur le circuit de l'ATP.

Le 4e joueur mondial n'a fait qu'une bouchée du Serbe Filip Krajinovic en deux manches de 6-3 et 6-0 et tout juste 62 minutes de jeu pour atteindre les demi-finales.

Déjà assuré de participer aux finales de l'ATP, l'Argentin affrontera au prochain tour l'Italien Fabio Fognini.