Dans la NFL, même si Tom Brady a été victime de deux interceptions, il a su compenser ce désagrément avec trois passes de touché et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont vaincu les Colts d'Indianapolis 38-24, jeudi soir, à Foxborough. Brady a complété 34 de ses 44 passes pour des gains de 341 verges. Son vis-à-vis Andrew Luck a tenté 57 passes et 36 d'entre elles ont été captées pour des gains de 338 verges. Deux de ses passes ont été interceptées et deux autres se sont soldées par des touchés. Les Patriots présentent un dossier de 3-2 et celui des Colts est de 1-4.