[Jeux olympiques de la Jeunesse - Buenos Aires, Argentine]

[Mardi 9 octobre]

[9 h 20 - 10 h 30 (HAE) #Escalade - Femmes - Épreuve de vitesse]

[10 h 30 - 11 h (HAE) #Natation - Hommes et femmes - Qualifications / Finales]

[11 h - 12 h 15 (HAE) #Basketball 3 c. 3 - Hommes et femmes - Tournoi à la ronde]

[15 h - 15 h 45 (HAE) #Escalade - Femmes - Épreuve de blocs]

[15 h 45 - 18 h 45 (HAE) #Escrime - Hommes et femmes - Fleuret et sabre (finales)]

[18 h 45 - 20 h 15 (HAE) #Natation - Hommes et femmes - Demi-finales / Finales]