[Jeux olympiques de la Jeunesse - Buenos Aires, Argentine]

[Lundi 8 octobre]

[14 h - 15 h (HAE) #Judo - Hommes : - 81 kg (finales) - Femmes : - 52 kg et - 63 kg (finales)]

[15 h - 17 h (HAE) #Danse sportive (breaking) - Hommes et femmes - Éliminatoires / Finales]

[17 h - 19 h (HAE) #Natation - Hommes et femmes - Demi-finales / Finales]