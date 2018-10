Blessé à la cuisse à Washington, le milieu argentin a participé à une première séance d’entraînement cette semaine, jeudi. Il s’est cependant contenté de courir et d’effectuer des exercices à l’écart du groupe.



Rémi Garde n’a pas été en mesure de confirmer si son capitaine sera en uniforme contre le Crew. L’incertitude persiste, mais l’entraîneur-chef s’est tout de même montré rassurant.

« Il ne s’est pas entraîné cette semaine, mais il va mieux. On va se donner jusqu’au dernier moment pour espérer sa participation. Il est très motivé pour jouer, comme tout le temps. Donc, il y a de l’espoir », a affirmé Rémi Garde.



« Si Piatti n’est pas là, ce sera très difficile, reconnaît le milieu Alejandro Silva. Nacho est tellement important pour l’équipe. Si jamais il ne joue pas, il faudra continuer de travailler de la même façon. On va allumer un lampion pour prier qu’il soit présent samedi. »

À lire aussi : Les joueurs de l'Impact encore marqués par leur déconvenue à Washington

Objectif: trois victoires

L’absence possible du meilleur buteur de l’équipe ne pourrait pas tomber à un pire moment. Avec trois matchs à disputer, l’Impact se situe au 6e rang dans l’Est, avec le dernier billet donnant accès aux éliminatoires. Il n’a plus que deux points d’avance sur son plus proche poursuivant, le D.C. United, qui a deux matchs en main.



Les joueurs ne se font pas d’illusions. S’ils veulent espérer participer aux éliminatoires, ils devront remporter leurs trois derniers duels.



« Vaut mieux partir avec ce sentiment et essayer de gagner les trois matchs plutôt que d’avoir des regrets en fin de saison », affirme Saphir Taïder.

« On a à cœur de bien terminer, d’aborder ce match de la meilleure manière possible et de s’imposer à domicile. Quoi qu’il en soit, pour essayer de faire les séries, il faut gagner », ajoute Bacary Sagna.

Malgré la déception du match contre le D.C. United, les joueurs demeurent convaincus qu’ils ont ce qu’il faut pour renverser la vapeur.



« On a une équipe incroyable. Je pense que tout le monde est positif, tout le monde a à cœur d’apprendre, tout le monde a à cœur de donner le meilleur pour le club et c’est rare. J’ai eu la chance de jouer avec quelques clubs et ce n’est pas le cas partout », assure Bacary Sagna.