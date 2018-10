Ce contrat type attribué aux recrues de la LNH constitue un premier pacte dans les rangs professionnels pour Fleury, choix de troisième tour (87e au total) du Tricolore au repêchage de 2017.

La saison dernière, en plus de participer à la finale de la Coupe Memorial contre le Titan d'Acadie-Bathurst, le gaillard de 1,83 m (6 pi 1 po) et 91 kg (203 lb) a inscrit 12 buts et 39 mentions d'aide avec l'Ice de Kootenay et les Pats de Regina de la Ligue junior de l'Ouest (WHL).

Le jeune homme de 19 ans de Calgary montre une fiche de 32 buts et 95 passes en 269 matchs dans les rangs juniors.

Après une deuxième présence au camp des recrues du CH, Fleury a été cédé au Rocket de Laval.