Le pilote Pierre Gasly a pris le temps de déposer quelques fleurs à l'endroit même où Bianchi est tombé au combat.

Le message de Pierre Gasly à Jules Bianchi : « Tu nous manques. En espérant que Dieu prend soin de toi là-haut. » Photo : Twitter / Pierre Gasly

En ce jour du 5 octobre 2014, alors que la pluie tombait fort sur Suzuka, le pilote niçois, au volant de la monoplace de l'équipe Marussia, avait quitté la piste détrempée à très haute vitesse.

Il avait percuté de plein fouet une grue qui remorquait la Sauber d'Adrian Sutil. L'impact très violent ne lui avait laissé aucune chance.

Les services d'urgence sur les lieux de l'accident de Jules Bianchi à Suzuka en 2014 Photo : Getty Images/Getty Images

De son côté, Charles Leclerc roulera pour la première fois sur le circuit sur lequel son ami et mentor a été victime de l'accident qui lui a coûté la vie neuf mois plus tard.

« C'est évidemment un week-end très difficile, a confié le pilote Sauber, qui n'avait jamais vu le lieu de l'accident.

« Jules m'a énormément aidé pour arriver jusqu'ici. Je ne suis jamais venu au Japon, et la reconnaissance de la piste a donc été assez émouvante. »

Charles Leclerc à Suzuka Photo : Getty Images/Charles Coates

Stroll parle aussi d'amitié

À la demande des journalistes, le Canadien Lance Stroll a lui aussi parlé d'amitié. Il est revenu sur le message qu'a publié le Français Esteban Ocon sur les réseaux sociaux le 27 septembre.

Il demandait au public de montrer plus de respect envers son ami Lance, qui héritera vraisemblablement de son volant dans la Force India en 2019.

« Nous venons d'un cadre familial différent, mais nous avons la même passion pour notre sport, a-t-il écrit. Alors, les amis, montrez votre respect et votre appui. Rien n'est facile dans la vie. Nous travaillons fort pour être en F1. »

Le message d'Esteban Ocon au public à propos de son ami Lance Stroll Photo : Twitter / formula 1

« C’était très gentil, a mentionné le Québécois. Nous avons une belle amitié hors-piste, et la politique et les affaires n’ont rien à voir avec le lien d’amitié qu’on peut avoir. Et c'est bien de voir que tout ce qui se passe ne fragilise pas notre amitié. »

« Ce qu’a fait Esteban, c’est de l’esprit sportif, c’est de l’amitié. Je suis heureux de voir que ce lien entre nous tient toujours », constate-t-il.

Lance Stroll est tout à fait conscient qu'il a été privilégié dans sa jeunesse, et que la fortune de son père l'a aidé à gravir les échelons du sport automobile.

« Je comprends la réaction des gens, compte tenu de mon cadre familial. Je le vis depuis la F4, et je vois que mon cadre familial provoque de la jalousie », affirme-t-il.

« Même si la majorité du monde ne m’appuie pas, je sais que les gens qui m’entourent comprennent la réalité de ma situation. Et ce sont les gens-là que j’écoute », a-t-il conclu sur ce sujet.