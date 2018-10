Aucun média n'établissait un lien entre son absence et les accusations de viol récemment proférées par une Américaine de 34 ans contre le footballeur portugais. La jeune femme affirme que Ronaldo l'a violée dans un hôtel de Las Vegas en juin 2009, puis lui a fait signer sous pression un accord financier la contraignant au silence, des faits qu'il a catégoriquement démentis.



Le président de la Fédération portugaise de football, Fernando Gomes, a tout de même tenu à exprimer jeudi sa « totale solidarité avec Cristiano Ronaldo au moment où sa réputation est mise en cause ».



« Je crois en sa parole (...) car je connais Ronaldo depuis de nombreuses années et je peux témoigner de sa droiture », a ajouté ce responsable dans une déclaration à l'agence Lusa.



Le capitaine et attaquant vedette de la Selecçao s'apprêterait donc à faire l'impasse sur les déplacements en Pologne, le 11 octobre, en Ligue des nations, puis en Écosse, le 14, pour un match amical. Au début du mois de septembre, il avait manqué le match amical contre la Croatie (1-1) et la victoire du Portugal face à l'Italie en Ligue des nations (1-0).



D'après les quotidiens sportifs A Bola et Record, son absence pourrait inclure également les matchs de la trêve internationale suivante, prévus pour novembre contre l'Italie, à Milan, et la Pologne, à domicile.



À la fin du mois d'août, l'entraîneur avait laissé entendre que le quintuple Ballon d'or serait de retour après les matchs de septembre, en expliquant avoir décidé de ménager Cristiano Ronaldo « à cause de tout le processus d'adaptation » à son nouveau club de la Juventus de Turin.



D'après les informations qui circulaient jeudi matin dans les médias portugais, la nouvelle absence de Ronaldo a été prévue lors d'une conversation entre le joueur de 33 ans, le sélectionneur et le président de la fédération. Cristiano Ronaldo aurait alors garanti à ses interlocuteurs qu'il n'envisageait pas de mettre un terme à sa carrière internationale.