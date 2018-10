Osaka, no 6 à la WTA, a largement dominé Görges, tête de série no 10 du tournoi, en deux manches de 6-1 et 6-2.

La Japonaise a pris quelques minutes à entrer dans son match. Dans les huit premières minutes, elle a dû sauver une balle de bris et disputer 5 échanges à 40-40.

Mais elle a tenu bon, et a ensuite brisé le service de son adversaire pour se libérer, et s'échapper 5-0. Elle a ensuite réussi un jeu blanc en ouverture de deuxième manche sur le service de son adversaire en route vers la victoire.

« La clé était de rester concentrée et de bien servir, ce que j'ai fait, a expliqué Osaka. C'est mon meilleur match à ce jour dans le tournoi. »

La Japonaise retrouvera au prochain tour la Chinoise Zhang Shuai, 45e à la WTA, qui a sorti la no 3 mondiale Angelique Kerber en trois manches de 6-1, 2-6 et 6-0.

De plus en plus à l'aise face à la presse, Osaka, âgée de 20 ans, a expliqué son ascension par une meilleure concentration, « sur laquelle je travaille depuis le début de l'année, et qui fonctionne finalement ou, du moins, avec plus de constance ».

Rappelons que Naomi Osaka a remporté les Internationaux des États-Unis en septembre, et a atteint la finale du tournoi de Tokyo tout de suite après.

Elle s'est également réjouie d'avoir apporté plus de cohérence dans son jeu, avec « moins de fautes directes (que l'an dernier) », a-t-elle plaisanté.

Osaka et Shuai se sont affrontées quatre fois, et ont remporté deux victoires chacune, mais le dernier match entre Osaka et Zhang, à Madrid au mois de mai, a tourné à l'avantage de la Chinoise (6-1, 7-5).

La gagnante de ce duel 100% asiatique affrontera en demi-finales la gagnante du match entre la Lettone Anastasija Sevastova et la Slovaque Dominika Cibulkova.