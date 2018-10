Un texte d’Alexandre Gascon

On entend souvent dire que le talent s’incline bien bas devant l’effort.

L’entraîneur des Maple Leafs a même servi cette litanie à ses joueurs après leur victoire de 3-2 en prolongation, en guise de remontrance pour les périodes de passivité trop fréquentes à son goût.

« C’est la LNH, si le talent est plus important que le travail pour toi, tu es dans le pétrin. »

Du côté des vaincus, on a apprécié l’effort de l’équipe.

« On a joué un excellent match, on aurait voulu les deux points, mais l’effort de tous est très encourageant. Si on continue à jouer comme ça, je pense qu’on sera récompensé plus souvent qu’autrement », a fait valoir Carey Price.

Si on veut se donner une chance cette année, on ne peut pas le faire avec la moitié ou le deux tiers d’une équipe. Claude Julien

« Il faut que tout le monde pousse dans la même direction et c’est ce que j’ai vu ce soir », a estimé Claude Julien.

Une belle façon pour l’entraîneur du Canadien de rendre hommage aux honnêtes travailleurs de sa formation.

Mais il a suffi de quelques éclairs de génie d’Auston Matthews et de John Tavares pour clouer le cercueil des Montréalais.

Un tir parfait du grand numéro 34 en avantage numérique a eu raison de Price. Une erreur d’inattention lors d’un changement de trio en prolongation a permis à Marleau de rejoindre Matthews seul dans l’enclave pour qu’il enfile le but gagnant.

Entre les deux, Tavares, discret par moments, a profité d’une confrontation fort avantageuse contre Matthew Peca, qu’il a complètement mystifié sur la séquence, pour inscrire l’autre but des Maple Leafs. Et ce fut tout.

Cela dit, le Canadien quitte certainement la capitale ontarienne avec un bon sentiment.

Les habitudes que Julien a créées au camp se sont directement transposées dans ce premier match de la saison.

L’échec avant agressif à deux et même à trois joueurs a permis à Artturi Lehkonen d’inscrire le premier but du match à la suite d’un revirement torontois. Pour la petite histoire, il avait attendu à son 12e match avant de marquer l’an dernier.

Même mené 2-1 en fin de deuxième période et complètement débordé après le but de Tavares qui a fouetté foule et coéquipiers, le CH s’est accroché pour revenir dans la rencontre.

Le signe le plus encourageant selon Price.

« On ne s’est pas découragé dans le match, a lancé le gardien.

« On a utilisé notre vitesse surtout en échec avant pour leur enlever du temps et de l’espace sur la glace. On s’est bien supportés l’un l’autre, c’est un aspect important pour jouer vite. »

La cohésion y était, ce qui n’est pas un mince exploit pour un groupe dont plus de la moitié des joueurs ne faisaient pas partie du dernier match de la dernière campagne, ici même, à Toronto.

Seulement neuf d’entre eux étaient présents au mois d’avril.

La défense et son général tiennent le coup

Jeff Petry sert une mise en échec à Tyler Ennis. Photo : La Presse canadienne/Nathan Denette

Cette brigade défensive lancée dans la gueule du loup a fort bien paru.

Quatre des six arrières du Canadien avaient 25 ans ou moins. Le défenseur des Leafs Morgan Rielly, avec ses modestes 389 matchs en carrière, en a disputés 69 de plus que Mike Reilly, Victor Mete, Noah Juulsen et Xavier Ouellet mis ensemble.

Ce n’était pas un scénario facile pour les jeunes. Ils s’en sont bien tirés. Carey Price

« Il y a une bonne compétition à l’arrière. C’est important que les gars réalisent qu’ils doivent gagner leur poste à tous les matchs », a renchéri l’entraîneur, référence subtile au fait que le vétéran Karl Alzner a été laissé de côté mercredi soir.

Même Jordie Benn, de mémoire d’homme, a disputé l’un de ses meilleurs matchs.

Posté à la droite de Xavier Ouellet, là où il semble toujours plus à l’aise en dépit du fait qu’il soit gaucher, il s’est permis quelques sorties de zone en contrôle du disque et a même envoyé Matthews valser sur la glace en le déjouant avec un pivot serré.

De bonnes nouvelles donc, mais les victoires morales ne sont pas douces au cœur de Brendan Gallagher.

Le regard vague, tête basse, le numéro 11 attendait que les journalistes aient terminé de parler à Jesperi Kotkaniemi, sachant très bien qu’ils se tourneraient vers lui.

Il y a eu une seule question, une réponse.

« On est venu pour gagner, c’est toujours décevant quand on se présente ici après avoir perdu. On a fait de bonnes choses, ç’aurait pu aller d’un côté comme de l’autre. Il faut trouver des façons de remporter ces matchs, on doit apprendre à gagner comme ça. C’est difficile dans cette ligue, tu dois gagner ses matchs serrés. »

Tout était dit. Un bel effort certes, mais le talent a triomphé.

En rafale

Jesperi Kotkaniemi s’est bien débrouillé à son premier match dans la LNH, sauf dans le cercle des mises au jeu où il a remporté un seul de ses bras de fer. Du reste, il s’est montré calme en possession du disque, comme d’habitude, et a obtenu son premier point sur le but d’Andrew Shaw en avantage numérique.

« Il est venu pour jouer au hockey. C’est un jeune qui s’ajuste et s’améliore. Ce soir, c’était son premier vrai match, je suis confiant qu’il va s’ajuster et on va voir un meilleur joueur. Il a été bon, aucun problème avec son éthique de travail, mais c’est sûr que dans les mises au jeu, on doit tous s’améliorer », a analysé son entraîneur.

Parlant d’Andrew Shaw, il a soutenu la comparaison avec une puissance de la LNH bien qu’il n’avait plus joué depuis le mois de mars. Deux entraînements lui ont suffi cette semaine pour retrouver un bon niveau.

« Je n’avais peut-être pas l’air rouillé, mais je l’étais », a-t-il avoué.

Carey Price affichait des airs de gardien dominant. Il ne faut pas se fier à son efficacité de ,885. Il a réservé des petits bijoux à Patrick Marleau pour le priver d’un but à deux reprises et a fait de même avec Travis Dermott et Auston Matthews, une fois. Rassurant pour le CH.

Petit astérisque à côté de la performance de Jonathan Drouin. Le Québécois a essayé des jeux inédits, particulièrement en avantage numérique, sans grand succès. Ce n’était qu’un match. Nous aurons l’occasion d’y revenir.