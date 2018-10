Ils affronteront maintenant les Red Sox de Boston dans une série de divisions trois de cinq qui s'amorcera vendredi, au Massachusetts.

Les deux grands rivaux en seront à une première confrontation en séries éliminatoires depuis la série de championnat de l'Américaine en 2004, quand les Red Sox avaient effacé un retard de 0-3 avant d'éventuellement remporter la Série mondiale.

Aaron Judge a permis aux Yankees de prendre l'avance dès la première manche grâce à un circuit de deux points contre le lanceur Liam Hendriks.

Giancarlo Stanton a aussi frappé la longue balle pour les vainqueurs.

Khris Davis a produit les deux seuls points des A's avec un circuit en huitième manche.

Pour les Athletics, il s'agit d'un autre résultat décevant dans un match crucial. Les A's ont perdu leurs huit matchs sans lendemain en séries éliminatoires depuis leur triomphe contre Willie Mays et les Mets de New York lors du septième match de la Série mondiale en 1973.