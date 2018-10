Auston Matthews a mis fin au débat après 61 secondes de jeu lors de la période supplémentaire. Oublié à la droite de Carey Price, il n'a eu aucune difficulté à pousser la rondelle derrière le gardien du Canadien après avoir reçu une belle passe de Patrick Marleau.

À son premier match avec les Maple Leafs, John Tavares a également déjoué Price, en deuxième période. Nazem Kadri, qui complète le « Big Three » de la formation torontoise au centre, a ajouté deux mentions d'aide.

La réplique du Canadien est venue d'Artturi Lehkonen, en première période, et d'Andrew Shaw, vers la fin du deuxième vingt. Max Domi a récolté deux passes et Jesperi Kotkaniemi a inscrit le premier point de sa carrière lorsqu'il a préparé le but de Shaw, inscrit en avantage numérique.

Le Tricolore a livré une performance de haut niveau, à commencer par Price, malgré les trois buts accordés en 26 tirs. Trois buts contre lesquels il n'y pouvait absolument rien. Face à des rivaux que plusieurs observateurs voient gagner la Coupe Stanley, le Canadien n'a paru nullement intimidé alors qu'il a dirigé 36 rondelles vers Frederik Andersen.

Un autre imposant défi attend le Canadien samedi soir alors qu'il rendra visite aux Penguins de Pittsburgh.

Comme il y a une semaine

Exactement une semaine après avoir dominé à cinq contre cinq une formation presque complète des Maple Leafs lors d'un duel préparatoire au Centre Bell, le Canadien a refait le coup aux hommes de Mike Babcock.

La troupe montréalaise a amorcé le match avec énergie et récolté sept des huit premiers tirs. Elle a pris l'avance à 9:34 de l'engagement initial quand Lehkonen a déjoué Andersen à l'aide d'un tir provenant de l'arrière du filet que le gardien a lui-même poussé dans son but.

Détenteurs d'un avantage numérique potentiellement dévastateur, les Maple Leafs l'ont prouvé quelque trois minutes après le but du Canadien. Matthews a déjoué Price à l'aide d'un tir des poignets sublime, décoché du cercle de mise en jeu, sans le moindre avertissement.

Les deux grands rivaux se sont échangé deux buts lors des deux dernières minutes de la période médiane durant laquelle Price a réalisé quelques arrêts de qualité.

Il n'a cependant eu aucune chance sur le but de Tavares, qui a effectué un bon tir des poignets depuis l'enclave.

Cette avance n'aura été que très brève. Lors d'un avantage numérique, Shaw a créé l'égalité à 19:46 à l'aide d'un tir à la réception sur lequel Andersen n'a jamais eu le temps de réagir.

Pour ce premier match du calendrier, Claude Julien a causé une certaine surprise en laissant de côté deux vétérans, soit le centre Tomas Plekanec et le défenseur Karl Alzner, de même que l'attaquant Nikita Scherbak.

Pendant que Plekanec espérait jouer un 999e match en carrière, Alzner a vu sa séquence de parties consécutives s'arrêter à 622 parties, soit la quatrième parmi les joueurs actifs.

Ces décisions de Julien ont ouvert la porte au centre Matthew Peca et au défenseur Xavier Ouellet, qui se sont joints à Domi, Kotkaniemi, Joel Armia et Tomas Tatar à titre de nouvelles figures chez le Tricolore.