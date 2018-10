Bien qu'il ait mené la formation du Maryland à trois participations aux séries, Showalter paie pour la saison de 47 victoires et 115 revers, la pire du club depuis qu'il a déménagé à Baltimore, en 1954.

Trois fois gérant de l'année dans l'Américaine, Showalter vient au deuxième rang de l'histoire des Orioles avec 669 victoires, derrière Earl Weaver. Il a pris les commandes en août 2010 et a fait renaître l'équipe de ses cendres après 14 saisons perdantes consécutives.

Le contrat de Showalter venait à échéance à la fin octobre. Les Orioles ont décidé de ne pas le renouveler, eux qui ont amorcé une reconstruction en juillet, échangeant notamment le jeune joueur d'avant-champ étoile Manny Machado.

Âgé de 62 ans, Showalter a été nommé gérant de l'année dans la Ligue américaine en 2014 après avoir guidé les Orioles vers le titre de la Division est de l'Américaine et une participation à la Série mondiale. Il a aussi reçu cet honneur en 1994 avec les Yankees de New York et en 2004 avec les Rangers du Texas. Son dossier au baseball majeur carrière est de 1551-1517. Il est de 669-684 avec les Orioles.

« À la suite de son arrivée, l'équipe est devenue un peu plus crédible et a gagné un avantage pendant un certain temps, avait dit le voltigeur Adam Jones avant le dernier match de la saison. C'est la fin d'une époque, d'un grand gérant. Je ne sais pas s'il va continuer à travailler comme gérant ou comme entraîneur, il a des petits-enfants. Il pourrait se la couler douce et aller jouer au golf. »

Showalter a aidé les Orioles à mettre fin à une disette de 14 ans sans participation aux éliminatoires, quand ils ont atteint les séries de divisions en 2012. Ils ont aussi participé au tournoi de fin de saison en 2014 et 2016.

En 2017, les Orioles ont chuté à 75-87, perdant notamment 19 de leurs 23 dernières rencontres. Ils espéraient que les acquisitions d'Alex Cobb et Andrew Cashner pendant la saison morte leur permettraient de revenir parmi les prétendants cette saison, mais un horrible début de campagne a rapidement anéanti leurs espoirs.

Showalter a une réputation de gérant terre-à-terre, que ses joueurs apprécient pour ses connaissances et son instinct dans sa gestion de l'équipe. Il insistait pour parler régulièrement à chacun de ses joueurs, presque toujours pour les encourager.

Dan Duquette également congédié

Le vice-président des opérations baseball, Dan Duquette, a aussi été congédié.

Il était en poste depuis novembre 2011.

Duquette avait amorcé un processus de reconstruction en juillet dernier après un début de campagne exécrable.

Il a alors échangé Manny Machado, Zach Britton, Jonathan Schoop et d'autres vétérans contre 15 espoirs et de l'argent pour des embauches internationales.