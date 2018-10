L'incident serait survenu en 2010 et a mené à une plainte contre Williams de la part « d'anciens athlètes adultes », a indiqué Athlétisme Canada, mercredi, dans un communiqué.

Athlétisme Canada a fait savoir qu'une enquête a conclu que Williams « a eu un comportement qui enfreignait la Politique de conduite des membres d'Athlétisme Canada en abusant du pouvoir que son poste d'entraîneur lui conférait ».

Williams est donc banni de toute participation ou de toute présence à toute compétition ou activité organisée ou sanctionnée par Athlétisme Canada ou par un de ses membres.

« La grande priorité d'Athlétisme Canada est de créer et de maintenir un environnement sportif sain, sûr et sécuritaire pour ses athlètes, ses entraîneurs, ses officiels, ses bénévoles et ses employés, peut-on lire dans le communiqué. Tout type de harcèlement est incompatible avec cet environnement et strictement interdit. »

Âgé de 59 ans, Williams a gagné le bronze au relais avec l'équipe canadienne lors des Jeux olympiques de 1984.

Il était de la finale au 100 mètres en 1988, quand Ben Johnson a gagné avant de perdre sa médaille d'or à la suite d'un test antidopage positif.

Williams était entraîneur dans la région de Toronto jusqu'à son congédiement par Athlétisme Canada en 2015.

Il a également déjà été à l'emploi des Argonauts de Toronto, dans la Ligue canadienne de football, comme entraîneur du conditionnement physique et de la musculation.