Plekanec a signé cet été un contrat d’un an avec le CH après avoir fini la dernière saison avec les Leafs, qui l’ont acquis avant la date limite des échanges. Il sera donc privé de ce match contre son ancienne équipe.

Le vétéran de 35 ans n’a besoin que de deux matchs pour atteindre le plateau des 1000 dans la LNH.

Plekanec et Nikita Scherbak, un autre attaquant, ont fait des minutes supplémentaires à la fin de l'entraînement avec le défenseur Karl Alzner, un signe évident que ces joueurs seront laissés en plan.

« On a choisi les 20 meilleurs pour commencer la saison, a expliqué l'entraîneur-chef Claude Julien. C’est un match sur 82, ça peut changer. C’est un match pour l’instant, on va réviser pour le deuxième match. »

Karl Alzner formait un duo depuis deux jours avec Xavier Ouellet. Ouellet patinait mercredi matin avec Jordie Benn, le joueur en trop à l'arrière au cours des derniers jours.

« Ça ne veut pas dire qu’on ne sympathise pas (avec Karl Alzner), mais au bout du compte on est tous ici pour gagner », a dit Julien.

« Ça ne veut pas dire qu’Alzner n’a pas connu un bon camp. Au contraire, il a été un peu meilleur que l’an passé déjà, mais ça reste que les six joueurs qu’on a choisis sont les six avec qui on veut commencer », a-t-il ajouté.

Karl Alzner n'avait pas été laissé de côté pour un match depuis le 3 mars 2010. Sa séquence s'arrête à 622 matchs.

Les trios du Canadien à l'entraînement :

Tomas Tatar - Philipp Danault - Brendan Gallagher

Jonathan Drouin - Jesperi Kotkaniemi - Joel Armia

Paul Byron - Max Domi - Arturri Lehkonen

Charles Hudon - Matthew Peca - Andrew Shaw

Les duos en défense :