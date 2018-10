Del Potro (no 1) a battu Karen Khachanov en deux manches de 6-4 et 7-6 (7/4). L'Argentin affrontera le Serbe Filip Krajinovic pour une place dans le carré d'as.

Dusan Lajovic, issu des qualifications et compatriote de Krajinovic, a permis à sa nation de compter sur un deuxième représentant en quarts de finale après avoir surpris Dimitrov (no 3).

Le tombeur du Canadien Vasek Pospisil au tour initial a montré la porte de sortie au Bulgare grâce à un triomphe de 6-4, 2-6 et 6-4.

Lajovic se retrouvera prochainement sur le même terrain que le Britannique Kyle Edmund (no 5), tombeur de l'Italien Matteo Berrettini en trois manches de 7-5, 6-7 (2/7) et 7-5.

Du côté des dames, les têtes de série Caroline Wozniacki (no 2) et Karolina Pliskova (no 7) ont franchi le deuxième tour.

La Danoise a vaincu la Croate Petra Martic 7-5 et 6-3, tandis que la Tchèque a éliminé la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich 6-3 et 6-4.

Autre résultat de 2e tour, hommes :

Filip Krajinovic (SRB) bat Feliciano Lopez (ESP) 7-6 (7/5), 6-3

Autre résultat de 3e tour, femmes :

Anastasija Sevastova (LAT) bat Donna Vekic (CRO) 6-3, 6-2

Autre résultat de 2e tour, femmes :