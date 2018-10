Claire Williams admet que l'année catastrophique que connaît l'équipe l'a obligée à revoir ses priorités.

« Nous travaillons très fort en ce moment à Grove, et sur des dossiers que vous n'imaginez pas, a-t-elle révélé au réseau britannique.

« On ne veut pas juste améliorer les performances de la voiture, bien que ce soit un point névralgique. On veut revoir nos façons de faire, notre structure, notre culture d'entreprise, pour s'assurer que nous serons en 2019 une équipe pertinente dans ce championnat. »

« Nous ne voulons pas seulement survivre, mais nous développer, prospérer », précise-t-elle.

Est-ce à dire que Williams pourrait s'éloigner de ses valeurs familiales? Des valeurs qui ont fait d'elle une entreprise où « il fait bon vivre », disent les employés et les pilotes.

Par exemple, le 25 septembre, l'entreprise a ouvert ses portes à ses employés et à leurs familles.

Les employés de Williams F1 et leurs familles en visite à l'usine de Grove Photo : Williams F1 / Twitter

Tout l'état-major était sur place et disponible, et tous les revenus et les dons allaient à la recherche sur les blessures à la colonne vertébrale, par l'entremise de l'Association britannique SIA (Spinal Injuries Association).

Une cause chère à la famille Williams depuis l'accident de voiture dont Frank Williams a été victime en 1986 et qui l'a laissé tétraplégique.

Par ailleurs, Claire Williams a également expliqué à Sky Sports qu'elle étudie les dossiers de plusieurs candidats à la succession du Canadien Lance Stroll, dont le départ à la fin de la saison ne fait presque plus de doute.

« Nous sommes dans un processus intensif d'évaluation, nous voulons prendre les bonnes décisions en 2019. Mais il nous reste pas mal de travail à faire. »

« Nous avons quelques noms sur notre liste, que je ne vous donnerai pas, a-t-elle prévenu. Ils nous offrent de belles occasions. »

Mais la directrice n'a pas précisé s'il s'agissait d'occasions commerciales ou des qualités des pilotes candidats.

L'équipe Williams est à Suzuka pour participer au Grand Prix du Japon, 17e épreuve de la saison.