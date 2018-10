Le favori local n'a réussi qu'à gagner 8 points au cours des 11 présences au service de Raonic, victime d'aucun bris.

L'auteur de 15 as contre 1 double faute a remporté 85 % (28 en 33) et 88 % (21 en 24) des points avec ses premières et deuxièmes balles, en route vers une victoire en 84 minutes de jeu.

Plus de détails à venir.