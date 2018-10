L’objectif du Britannique de 43 ans est limpide: ramener son pays d’adoption en Coupe du monde en 2022, au Qatar. « On peut y arriver », affirme Herdman, sans complexe.

Le Canada a d’ailleurs obtenu un résultat historique de 8-0 à son premier match de ces qualifications contre les îles Vierges américaines, en septembre.

Cette fois-ci, Herdman pourra encore compter sur les Alphonso Davies (17 ans, Whitecaps de Vancouver, transféré au Bayern de Munich), Liam Millar (19 ans, Liverpool FC, U-23) et Jonathan David (KAA La Gentoise), auteur de deux buts contre les îles Vierges américaines.

Mais un nouvel adolescent goûtera pour la première fois à la culture que veut inculquer Herdman. Après réflexion, le Montréalais Jean-Yves Ballou Tabla (19 ans, FC Barcelone B) a préféré la feuille d’érable à l’éléphant, emblème de l’équipe de la Côte d’Ivoire, son pays d’origine.