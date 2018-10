Un texte de Jean-François Chabot avec les informations de Michel Chabot

Dans le vestiaire du Canadien, entouré de journalistes avant le départ pour Toronto, « Kéké », comme on le surnomme déjà, a pris les commandes de la mêlée de presse en retournant la première question directement aux scribes.

« Comment te sens-tu à la veille de ton premier match? », lui a-t-on demandé.

« Je me sens plutôt bien, merci. Et vous? », a d’abord lancé Kotkaniemi en déclenchant un éclat de rire.

Est-ce que l'attaquant filiforme, premier choix de l'équipe au dernier repêchage, s’en fait à l’idée disputer son premier match de saison dans la LNH contre les Maple Leafs à Toronto?

« C’est juste un autre match de hockey, a-t-il répondu. J’espère que ça ira bien pour l’équipe. C’est bien sûr le premier match de la saison et c’est ce qui le rend spécial ».

Préfèrerait-il affronter John Tavares ou Auston Matthews?

Les médias et la direction du Canadien vantent les mérites de Kotkaniemi. Ses nouveaux coéquipiers aussi.

L'entraîneur-chef Claude Julien a souligné son grand calme à l'aube du début de saison.