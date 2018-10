Détenteur d'un contrat à deux volets, qu'il a signé après avoir vu son contrat être racheté par les Red Wings de Détroit, Ouellet n'est pas à l'abri d'un renvoi dans la Ligue américaine de hockey (LAH), où il pourrait retrouver l'entraîneur-chef Joël Bouchard avec le Rocket de Laval.

Le défenseur québécois de 25 ans a mis toutes les chances de son côté avec plusieurs performances inspirées en matchs préparatoires et au camp du Canadien.

Je me sens bien, je me sens prêt. J'ai tout fait [...] pour me préparer, donc ce sera à moi de continuer à faire ce que je fais depuis le début du camp. Le défenseur Xavier Ouellet

« Je suis content de mon camp, j'ai toujours pensé que j'étais en mesure de jouer comme ça. Je suis vraiment content de la façon que ça s'est déroulé », a confié Ouellet

« J'ai joué comme je suis capable de le faire, j'ai été constant depuis le début et dans les quatre matchs que j'ai joués. Ce n'est pas fini, je dois continuer de le faire. »

L'arrière gaucher estime que les heures investies à l'amélioration de ses habiletés sur la patinoire durant la période estivale ont fait la différence.