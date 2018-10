Un texte de Jean-François Chabot

De retour à l’entraînement dans la grisaille et la pluie automnale, mardi, la troupe peinait à tourner la page sur la déconvenue qui a fragilisé sa saison et permis au D.C. United de s'approcher du dernier billet disponible pour les éliminatoires, que détiennent encore les Montréalais.

Le gardien Evan Bush se mordait les lèvres pour ne pas donner libre cours à une colère encore visible.

« Il n’y a rien de bon à retenir du match que l’on puisse utiliser à notre avantage. Nous avons été mauvais. Nous avons perdu de belles chances de créer l’égalité en première mi-temps. Dans une rencontre de cette importance, il ne faut pas gaspiller les occasions », a-t-il indiqué, visiblement encore secoué.

J’ai le sentiment que nos gars ont cessé de jouer après le deuxième but. Ça ne m’a vraiment pas plu et j’en suis malade depuis. Evan Bush

Daniel Lovitz (à droite) Photo : Getty Images/Dylan Buell

Lovitz vide son sac

Le défenseur Daniel Lovitz n’a pas mâché ses mots pour exprimer les sentiments qui l’habitent.

« On est restés silencieux sur le terrain. Personne n’a levé la voix pour prendre les commandes. Il y a un manque très sévère de leadership. C’est difficile à expliquer compte tenu de l’importance du match à ce stade de la saison », a-t-il dit.

« Ce manque de leadership est la chose la plus alarmante, a-t-il poursuivi. Le résultat du match est certes décourageant, mais il y a la manière dont nous avons perdu. Je pourrais écrire un livre à propos de ce match. Chacun des buts est un chapitre en soi. Mon nom et celui de tout le monde (de l’équipe) y sont inscrits. On a pris l’adversaire à la légère et on a payé chèrement. »

Le meilleur et le pire

Au cours des dernières semaines, le onze montréalais nous a offert le meilleur et le pire.

Bush et Lovitz s’expliquent mal cette tenue inégale. Mais quel est le vrai visage de l’équipe? Celui qu’on a vu à New York et à Philadelphie, où celui qui s’est dévoilé à Toronto, puis à Washington?

Les plus récents résultats sont à l’image de la saison du Bleu-blanc-noir. Une première moitié remplie d’incertitudes, et une seconde portion bourrée de moments forts qui ont ravivé l’espoir, tant dans le vestiaire que chez les partisans.

« Nous venons de disputer trois matchs où l’enjeu était grand. Nous avons été mauvais dans deux d’entre eux. Il y a encore trois rencontres à venir avec beaucoup d’enjeux. On en apprendra beaucoup sur nous-mêmes », a reconnu Bush.

Lovitz a expliqué qu’il aimerait nous dire que l’équipe qui a gagné de façon convaincante à Philadelphie est celle qui représente le mieux son caractère.

« Nous savons de quoi nous sommes capables. Nous savons tous que nous formons une équipe de qualité. Quand les résultats sont là, ils permettent de valider notre travail. Les défaites nous font aussitôt tout remettre en question », a répondu Lovitz.

Rémi Garde, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal Photo : Radio-Canada

Le sang-froid du pilote

Pendant que les joueurs sont prêts à se flageller en public, l’entraîneur-chef Rémi Garde se fait un devoir de maintenir le cap.

« Il importe de remettre tout le monde à l'endroit, et rapidement. On ne peut pas revenir derrière, a-t-il observé. Il y a (dans le résultat de samedi) de quoi avoir pas mal de frustrations. J’ai revu le match, et dans toute cette histoire, rien ne nous est favorable. Mais je crois qu’on ne mérite pas complètement l’ampleur du score final. »

« Il y a pour moi des défaites beaucoup plus inquiétantes que celle-là. Je ne pense pas qu’on ait vu le pire de l’Impact. On l’a vu au tableau d’affichage. C’est la réalité. Il faut voir les choses en face. Je ne comprends toujours pas comment nous n’avons pas marqué, tandis que l’adversaire a eu autant de réussites par rapport au nombre de situations qui se sont créées », a poursuivi Garde.

L’entraîneur affirme ne pas avoir le sentiment d’avoir vu son équipe s’effondrer après le deuxième but de Washington.

En navigateur aguerri, Garde a indiqué quel était le message qu’il souhaitait passer à son équipage d’ici le prochain match de samedi après-midi, au stade Saputo, face au Crew de Columbus (13-9-9).

Je veux leur rappeler que le sport de haut niveau est une remise en question perpétuelle. Il faut aussi savoir se remettre en question après une victoire, sinon on s’endort. C’est peut-être même plus facile de se remettre en question après une défaite comme celle-là. Rémi Garde

Piatti absent

Ignacio Piatti manquait à l’appel à l’entraînement de mardi matin.

Rémi Garde a confirmé que le milieu argentin avait subi une légère blessure à une cuisse durant le match à Washington. Le choc serait survenu lorsqu'il a été rejoint par-derrière par un rival dans la surface de réparation.

L'Argentin avait d’ailleurs laissé sa place sur le terrain à Mathieu Choinière à la 71e minute au moment où l’espoir d’une remontée s’évaporait.

Visiblement pas très inquiet, l'entraîneur n’a toutefois pas fourni davantage d’indications sur la présence de Piatti contre le Crew.

Son état de santé sera réévalué sur une base quotidienne.

Piette et Pantemis avec le Canada

Enfin, la direction de l'Impact a annoncé que le gardien James Pantemis et le milieu de terrain Samuel Piette ont été sélectionnés par l'équipe nationale canadienne.

Ils prendront part à un camp et à un match de la phase de qualifications de la Ligue des nations de la CONCACAF contre la Dominique, le 16 octobre, à Toronto.

Le défenseur Jukka Raitala a pour sa part été choisi par la formation finlandaise en vue de deux rencontres de la troisième division de la Ligue des nations de l'UEFA, contre l'Estonie, le 12 octobre à Tallinn, et face à la Grèce, le 15 octobre, à Tampere.