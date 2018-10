Halep avait commencé à ressentir des douleurs la semaine précédente à l'entraînement. Des examens d'imagerie par résonance magnétique ont révélé une hernie discale.

« Je discuterai avec les médecins au cours des prochains jours. J'espère être de retour au jeu rapidement, je vous tiendrai au courant. Merci de votre appui », a déclaré la Roumaine mardi sur Twitter.

Halep n'a pas été en mesure de signer la victoire à ses quatre derniers matchs sur le circuit professionnel. Elle s'est d'abord inclinée en finale à Cincinnati, puis d'entrée de jeu aux Internationaux des États-Unis ainsi qu'aux tournois chinois de Wuhan et de Pékin.

La reine de la WTA avait enlevé les honneurs de la Coupe Rogers de Montréal à l'issue d'une confrontation épique face à l'Américaine Sloane Stephens avant de se diriger vers Cincinnati. Elle a également triomphé à Roland-Garros pour savourer un premier titre majeur.

Un bagel et un beigne

Jelena Ostapenko a été victime d'une claque au visage de 0-6 et 0-6 signée Wang Qiang au deuxième tour à Pékin. La Chinoise a profité des 10 doubles fautes de la Lettone pour lui infliger un blanchissage en 55 minutes de jeu.

Outre Ostapenko, championne surprise à 20 ans aux Internationaux de France, toutes les têtes de série ont obtenu leur laissez-passer pour les quarts de finale.

L'Allemande Angelique Kerber (no 3), la Française Caroline Garcia (no 4), la Japonaise Naomi Osaka (no 8), Stephens (no 9) et la Néerlandaise Kiki Bertens (no 11) ont poursuivi leur route.

En double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Xu Yifan (no 3) ont maîtrisé l'Ukrainienne Nadiia Kichenok et l'Australienne Anastasia Rodionova en deux manches de 7-5 et 6-1.

Autres résultats de 2e tour, femmes :

Sloane Stephens (USA/no 9) bat Saisai Zheng (CHN) 6-1, 6-3

Angelique Kerber (GER/no 3) bat Carla Suárez (ESP) 7-6 (7/4), 6-1

Caroline Garcia (FRA/no 4) bat Polona Hercog (SLO) 7-6 (7/2), 6-3

Kiki Bertens (NED/no 11) bat Kirsten Flipkens (BEL) 6-1, 6-1

Résultats de 1er tour, hommes :