Les champions en titre de la Nationale sont devenus la première équipe des majeures à gagner six titres de division d'affilée depuis la séquence de neuf conquêtes des Yankees de New York dans l'Est de l'Américaine entre 1998 et 2006.

Les Dodgers accueilleront maintenant les Braves d'Atlanta pour une série de divisions trois de cinq, à compter de jeudi à Los Angeles.

Les Rockies, qui tentaient de remporter le premier titre de division de leur histoire, se sont envolés vers le Wrigley Field de Chicago après la rencontre, où ils affronteront mardi les Cubs dans le match d'élimination directe pour le quatrième as de la Nationale.

Malgré le mercure au-dessus de 32 degrés Celsius, Buehler est demeuré de glace. Le jeune artilleur de 24 ans a été si constant ces derniers temps que le gérant Dave Roberts n'a pas hésité une seconde à lui confier cette mission. Buehler lui a donné raison. Il a retiré les six premiers frappeurs à lui faire face et n'a pas accordé un point.

Buehler (8-5) avait un match sans point ni coup sûr jusqu'en sixième, quand Charlie Blackmon a frappé l'un de ses deux coups sûrs de la rencontre. Buehler a même contribué à l'attaque, produisant l'autre point des siens à l'aide d'un simple en sixième, son premier point produit chez les professionnels.

Après avoir donné un but sur balles après deux retraits en septième, Buehler a quitté la rencontre. Les 47 816 spectateurs lui ont offert une ovation. Le droitier a retiré trois frappeurs sur des prises et distribué autant de buts sur balles.

Les Rockies n'ont jamais trouvé leur rythme. Ils n'ont pas envoyé de coureur au-delà du deuxième coussin avant la neuvième manche, quand Nolan Arenado et Trevor Story ont frappé des circuits consécutifs face à Kenley Jansen, qui a retiré les trois frappeurs suivants pour mettre fin à la rencontre.

Bellinger a inscrit les Dodgers à la marque avec son 25e circuit de la saison en quatrième. Une manche plus tard, Muncy a frappé son 35e et chassé German Marquez (14-11), qui a cédé quatre points -- deux mérités -- sur cinq coups sûrs en quatre manches et deux tiers.

Il a retiré neuf frappeurs sur des prises et permis deux buts sur balles.