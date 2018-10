Les attaquants Brendan Gallagher et Paul Byron lui serviront d'adjoints.

Weber devient le 30e capitaine de l’histoire du CH et succède à Max Pacioretty, cédé cet été aux Golden Knights de Vegas.

Le hockeyeur de 33 ans a été limité à 26 matchs la saison dernière, ralenti par les blessures. Il est d’ailleurs encore blessé.

Il a été opéré dans l’intersaison pour une déchirure au ménisque du genou droit et reviendra au jeu au plus tôt en décembre, pour entreprendre sa 14e saison dans la LNH et sa troisième à Montréal.

« Il y a une grande possibilité qu’on ait un capitaine cette année », avait confié sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle, diffusée dimanche, le directeur général Marc Bergevin, ajoutant que le successeur de Max Pacioretty pourrait être nommé bientôt.

Le Tricolore amorce sa saison mercredi contre les Maple Leafs à Toronto.

Une feuille de route bien garnie

Weber s'est joint au Canadien à l'été 2016, dans l'échange qui a envoyé P.K. Subban aux Predators de Nashville.

En 867 matchs dans la LNH, il a récolté 501 points, dont 189 buts. Il a connu trois saisons d'au moins 20 buts, toutes avec les Predators, avec des sommets de 23 en 2008-2009 et 2013-2014.

L'athlète de Sicamous, en Colombie-Britannique, a aussi participé six fois au match des étoiles.

Sur la scène internationale, il a gagné deux fois l'or olympique avec le Canada, en 2010 à Vancouver et en 2014 à Sotchi, et encore l'or à la Coupe du monde de 2016. Il était aussi de l'équipe canadienne médaillée d'or au Championnat du monde en 2007 et médaillée d'argent en 2009.

Shea Weber a été adjoint à ses deux premières saisons avec le CH. Il sera le premier joueur canadien de l'équipe à porter le « C » depuis Vincent Damphousse (1996-1999) et le premier défenseur depuis Chris Chelios, co-capitaine avec Guy Carbonneau en 1989-1990.