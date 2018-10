John Tavares a passé les neuf premières saisons de sa carrière dans la LNH dans l'ombre de certaines autres vedettes.

Le taciturne joueur de centre a été le visage des Islanders de New York, une équipe avec une riche histoire, mais qui n'a pas eu d'énormes succès au cours des trois dernières décennies.

Comme joueur autonome sans compensation, Tavares aurait pu rester avec l'équipe qui l'a repêché, la seule qu'il a connue pendant sa carrière, mais il a décidé d'ébranler le monde du hockey en se joignant aux Maple Leafs de Toronto.

Une équipe aimée par ses partisans et pratiquement autant détestée par ses détracteurs, les Maple Leafs ont consenti un contrat de 7 ans d'une valeur de 77 millions de dollars à Tavares, mettant la main sur le joueur le plus convoité du 1er juillet.

« 'C'est un grand changement dans ma vie et dans ma carrière, mais je suis fébrile, a déclaré Tavares. C'est un bon temps pour moi et je crois qu'il y a de l'engouement envers cette équipe. Nous savons où nous voulons nous rendre. »

Les observateurs ont vu l'ajout de Tavares à une jeune équipe déjà bourrée de talent comme un signe que les Maple Leafs, qui sont favoris à Las Vegas pour soulever une première coupe Stanley depuis 1967, avaient de grosses attentes pour cette saison, trois ans après leur douloureuse reconstruction.

« La croissance à l'interne est la plus importante, a mentionné l'entraîneur-chef des Maple Leafs, Mike Babcock. D'ajouter quelqu'un comme John, ce sont les joueurs qui recrutent les joueurs. Les bons joueurs ne viennent pas par eux-mêmes, ils viennent parce qu'ils pensent avoir une chance de gagner. »

Alex Ovechkin Photo : USA Today Sports

Répétition des Capitals?

Alexander Ovechkin a déjà été vu comme un joueur qui était incapable de gagner jusqu'à ce que les Capitals de Washington battent les Golden Knights de Vegas pour remporter la première Coupe Stanley de leur histoire. Peuvent-ils répéter l'exploit?

Est-ce que Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh retrouveront le sommet de la Division métropolitaine? Les Penguins avaient gagné deux coupes Stanley de suite en 2016 et 2017, mais auparavant, la seule équipe à avoir soulevé le trophée deux années de suite est les Red Wings de Detroit, en 1997 et 1998.

Max Pacioretty peut-il aider les Golden Knights à vivre une deuxième saison aussi captivante que la première? Photo : The Associated Press/John Locher

Des visages connus, mais dans un autre chandail

Deux capitaines ont changé d'adresse par l'entremise d'un échange. Max Pacioretty a été cédé aux Golden Knights par le Canadien de Montréal avant le début du camp, alors qu'Erik Karlsson est passé des Sénateurs d'Ottawa aux Sharks de San José.

Les Golden Knights ont surpris le monde du hockey lors de leur première saison dans la LNH, amassant 109 points, le cinquième total de la ligue.

Ils sont arrivés à court en grande finale, mais avec l'arrivée de Paul Stastny et de Pacioretty ainsi que le brio du vétéran gardien Marc-André Fleury, les partisans sauront à quoi s'attendre. Ils devront simplement prouver que ce n'était pas qu'un coup de chance.

Dustin Byfuglien et Connor Hellebuyck Photo : usa today sports/USA Today Sports

Les Jets s'envolent

Les Jets ont fait un gros pas en avant même s'ils ont perdu contre les Golden Knights en finale de l'Ouest.

Les Jets ont gardé leur noyau intact, même si Stastny a pris la direction de Vegas. Le premier trio composé de Blake Wheeler, Mark Scheifele et Kyle Connor est un des plus explosifs de la LNH et Patrik Laine pourrait se battre pour l'obtention du trophée Maurice-Richard, remis au meilleur buteur.

La défense menée par Dustin Byfuglien et le gardien Connor Hellebuyck pourraient permettre à la formation de Winnipeg de viser une autre longue participation en séries.

Connor McDavid contre les Devils du New Jersey Photo : Getty Images/Icon Sportswire

Retour en force des Oilers?

Les Oilers d'Edmonton avaient de grosses attentes la saison dernière, mais les choses ne se sont pas matérialisées malgré une magnifique saison du capitaine Connor McDavid.

Le joueur de centre de 21 ans a été le meilleur pointeur de la LNH pour une deuxième saison de suite. Les Oilers devront connaître un meilleur début de saison pour faire diminuer la pression.

Les dents de la mer

L'ajout de Karlsson vient rendre les Sharks encore plus dangereux. L'ancien capitaine des Sénateurs s'inclura dans un groupe de défenseurs comprenant Brent Burns et il aidera le groupe d'attaquants dirigés par Joe Thornton, Logan Couture, Joe Pavelski et Evander Kane.

Ils pourraient retourner en finale de la coupe Stanley pour une première fois depuis 2016.

Les pauvres Sénateurs

Les Sénateurs se retrouvaient à un but d'accéder à la finale de la Coupe Stanley en 2017. L'année suivante, ils ont terminé au 30e rang du classement général.

En plus d'avoir cédé Karlsson, ils ont donné leur choix de premier tour en 2019 à l'Avalanche du Colorado lorsqu'ils ont transigé pour obtenir les services de Matt Duchene.

La reconstruction pourrait être très pénible.