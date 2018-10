Celui qui occupe les fonctions de DG depuis 2012 a laissé entendre qu’un nouveau capitaine pourrait être nommé bientôt.

« Je peux vous dire qu’il y a une grande possibilité qu’on ait un capitaine cette année », a lancé Bergevin, questionné par Guy A. Lepage.

Le poste de capitaine est vacant depuis le départ de Max Pacioretty, cédé aux Golden Knights de Vegas, à quelques jours du début du camp d’entraînement du Tricolore.

L’échange, qui a soulevé les passions des partisans pendant une grande partie de la saison morte, était nécessaire selon Bergevin.

« On a pris une décision qui va être utile au Canadien de Montréal à long et court terme… et à Max (Pacioretty) pour les mêmes raisons. »

« Tu prends des décisions qui ne sont pas populaires, mais qui sont bonnes pour l’organisation. »

Selon l’ancien défenseur, l’apport offensif de Pacioretty [plus de 30 buts à cinq reprises dans sa carrière, NDLR] devra être comblé par un groupe de joueurs qui n’ont pas connu des saisons à la hauteur l’an dernier.

« Si tu marques 30 buts et tu ne fais pas les séries, ce n’est pas mieux non plus, a déclaré Bergevin […] Je m’attends à mieux de tout le monde. »

Le commentateur politique Luc Lavoie, également présent sur le plateau, n’a pas mâché ses mots pour parler du bilan de Marc Bergevin comme directeur général de l’équipe montréalaise.

« Six ans d’échec », a répété Luc Lavoie en faisant allusion au travail de Bergevin depuis son arrivée à Montréal.

Les deux hommes ont ensuite eu un échange animé.

L'analyste politique Luc Lavoie, un grand fan de hockey, a été très critique l'an dernier envers Marc Bergevin : 6 ans d'échec, l'accuse-t-il. Le DG a su lui répondre.

Invité à commenter les analyses des experts qui prévoient une saison difficile pour le Canadien, Bergevin a préféré rester optimiste.

« Basé sur la saison dernière, je peux comprendre pourquoi ils ne nous mettent pas dans les séries. Mais je pense que c’est une motivation à l’interne pour nous. On a eu un bon camp d’entraînement, je suis positif pour la prochaine saison. »

Le DG s’est notamment dit impressionné par la recrue finlandaise, Jesperi Kotkaniemi, qui commencera la saison avec le grand club à seulement 18 ans.

« La façon qu’il se comporte des deux côtés de la patinoire. Défensivement, il est toujours en bonne position. Offensivement, on dirait que la rondelle le suit. »

Le Canadien amorcera sa saison le mercredi 3 octobre contre les Maple Leafs, à Toronto.

La carte de Dany Turcotte à Marc Bergevin :