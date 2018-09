Il y a une dizaine de jours, les Flyers de Philadelphie ont soumis l’attaquant Danick Martel au ballottage. Cette décision a aussitôt suscité une certaine effervescence chez une poignée de connaisseurs ayant suivi la carrière de Martel depuis les rangs juniors. Ces derniers croyaient le Drummondvillois de 23 ans capable de faire immédiatement le saut dans la LNH.

Embauché par les Flyers à titre de joueur autonome en 2015 alors qu’il faisait la pluie et le beau temps dans l’uniforme de l’Armada de Blainville-Boisbriand (48 buts et 54 passes), Danick Martel a connu des saisons de 22, 20 et 25 buts dans la Ligue américaine avec les Phantoms de Lehigh Valley. Et incroyablement, il est parvenu à compiler de tels chiffres sans évoluer au sein des deux premiers trios de son équipe, et sans être utilisé en avantage numérique!

« Jusqu’à quel point suis-je un joueur offensif chez les professionnels? Je ne l’ai jamais su. À ma première saison dans la Ligue américaine, j’ai été le meilleur buteur de mon équipe en étant utilisé au sein du troisième trio et jamais en avantage numérique. Je me suis développé en considérant que mes buts constituaient des bonis pour mon équipe et en m’efforçant de générer de l’énergie », analyse Martel, qui a tout de même disputé quatre matchs avec la Flyers la saison dernière.

***

Ce commentaire illustre un phénomène qui se produit fréquemment dans le merveilleux monde du sport professionnel. Les décideurs établissent d’avance une hiérarchie parmi leurs jeunes espoirs, par exemple, en plaçant systématiquement les choix de repêchage de l’organisation dans des situations plus avantageuses. Au bout du compte, l’organisation s’en trouve appauvrie parce que des athlètes valables n’obtiennent jamais la chance de pleinement démontrer ce qu’ils valent.

« Dans l’organisation des Flyers, dès ma première année avec eux, il était clair que peu importe mon rendement au camp, des gars repêchés par l’organisation allaient passer devant. Même si je venais de signer un nouveau contrat, je voyais que je ne figurais pas dans leurs projets d’avenir. Cette année, je savais que je devais être soumis au ballottage avant de retourner dans les mineures. Je me suis donné à fond en me disant que d’autres équipes allaient sans doute être tentées de venir me chercher », explique Martel.

Et ce qui devait arriver, arriva.

Le Lightning de Tampa Bay, qui mise pourtant sur l’un des meilleurs alignements de la LNH et qui figure parmi les clubs favoris pour remporter la Coupe Stanley, a réclamé Martel avec l’intention de lui accorder une vraie chance de jouer dans la LNH.

***

« Nous convoitions Danick Martel à sa dernière année junior. À l’époque, je n’étais toutefois pas prêt à lui consentir un contrat d’entrée de la LNH. Je lui ai offert un contrat de la Ligue américaine en sachant très bien que d’autres formations allaient sans doute lui soumettre une meilleure offre », raconte Julien BriseBois.

« Au début de la saison suivante, notre club-école affrontait celui des Flyers et Danick avait été extraordinaire. À compter de ce moment, dès ce premier match, j’ai regretté de ne pas l’avoir mis sous contrat. »

Au cours de la dernière année, alors que les décideurs du Lightning passaient en revue les jeunes joueurs des autres organisations de la ligue qui étaient susceptibles d’atteindre la LNH et de se retrouver disponibles au ballottage, le nom de Danick Martel surgissait à chaque fois.

« Il était sur notre radar », dit BriseBois. Le DG souligne au passage que la plupart des joueurs qui compilent de bonnes des statistiques offensives dans la Ligue américaine lorsqu’ils sont au début de la vingtaine finissent par accéder à la LNH.

Le Lightning, qui mise presque sur une équipe d’étoiles, a l’intention de confier un rôle à Martel (ou à tout le moins de lui donner une sérieuse chance) au sein de son quatrième trio ainsi qu’en désavantage numérique. Les entraîneurs l’apprécient déjà beaucoup, dit-on.

« Martel cadre bien avec l’identité que nous recherchons. Il est rapide, habile, tenace et intelligent. Nous voulons aussi pouvoir miser sur un quatrième trio tenace et capable de contribuer offensivement », indique Julien BriseBois.

***

À travers la LNH, beaucoup de gens se demandent comment le Lightning parvient à recycler avec tant de succès des joueurs ignorés ou rejetés par les autres organisations. Les histoires comme celles de Jonathan Marchessault et Yanni Gourde alimentent sans cesse les conversations.

Le cas de Martel illustre bien cette façon de faire: on identifie des joueurs qui répondent à des critères très précis et on leur donne l’occasion d’exploiter leurs forces sans tenir compte d’une quelconque hiérarchie établie d’avance au sein de l’organisation.

Danick Martel commencera la saison avec le Lightning. Nul ne sait s’il sera encore dans la LNH à la fin de la saison, mais, que l’expérience réussisse ou pas, personne ne pourra reprocher au DG du Lightning de ne pas remuer mer et monde pour essayer d’améliorer une équipe qui n’est déjà pas piquée des vers.

Voilà une autre histoire qui sera bien intéressante à suivre au sein de cette fascinante organisation.