Fairbairn avait raté sa première tentative, mais les Colts avaient demandé un temps d’arrêt juste avant qu’il s’élance. Les Texans (1-3) ont ainsi remporté un premier match depuis le 19 novembre 2017.

Le quart-arrière des Colts Andrew Luck a lancé une passe incomplète lors d’un quatrième jeu à sa propre ligne de 43. Les Texans ont donc repris le ballon avec 24 secondes à jouer dans la rencontre.

Deshaun Watson a lancé une passe de 24 verges à DeAndre Hopkins pour préparer le placement gagnant.

Les Colts (1-3) ont perdu un match dans les dernières minutes pour la troisième fois en quatre semaines, ce qui a gâché une journée bien spéciale pour Adam Vinatieri.

Le botteur de 45 ans a battu le record de placements en carrière de la NFL lorsqu’il a placé le ballon entre les poteaux avec deux secondes à jouer en première demie. C’était son 566e placement en carrière, un de plus que Morten Andersen.

Vinatieri a également réussi son 567e en prolongation pour donner une avance de 34-31 à Indianapolis.

Fairbairn a toutefois créé l’égalité avec un placement de 29 verges et a donné la victoire aux Texans par la suite.

Watson, qui a raté les neuf derniers matchs de la saison dernière en raison d’une déchirure ligamentaire au genou droit, a repris du rythme. Il a réussi 29 de ses 42 passes pour des gains de 375 verges. Il a lancé deux passes pour un majeur et a subi une interception en plus de marquer un touché sur une de ses six courses.

Son rival Andrew Luck a complété 40 de ses 62 passes pour des gains de 464 verges, un record personnel. Il a rejoint un receveur dans la zone payante à quatre reprises. Luck a établi un nouveau record d’équipe pour les tentatives de passes et égalé celui pour les passes complétées.