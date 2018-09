Avec seulement 4,5 points à récolter avant le début de la journée pour ravir le titre aux Américains, les membres de la sélection européenne semblaient sur la bonne voie.

Les partisans de l’Europe avaient peut-être placé le champagne au frais.

L'Américain Webb Simpson en action aux abords du 3e vert, dimanche, à Saint-Quentin-en-Yvelines Photo : The Associated Press/Francois Mori

Mais, tôt dans la journée, les Américains ont relevé la tête avec la ferme intention de mettre un terme à leur disette en sol européen où ils n’ont pas remporté la Coupe Ryder depuis 1993, soit la même année où le Canadien de Montréal a soulevé sa dernière coupe Stanley.

De retour au pavillon d’accueil, l'Américain Justin Thomas a d'abord réduit l'écart à 10-7 en battant Rory McIlroy par un trou. Puis, Paul Casey et Brooks Koepka ont fait match nul, au terme de la première confrontation du week-end à diviser le point entre les deux équipes.

Webb Simpson a ensuite ajouté un peu de pression en l'eportant par 3 et 2 aux dépens de l'Anglais Justin Rose. Tony Finau a suivi avec un gain sans appel de 6 et 4 contre l'une des sensations de la fin de semaine, l'Anglais Tommy Fleetwood, invaincu jusque-là aux côtés de l'Italien Francesco Molinari.

Le Suédois Thorbjörn Olesen a ramené un peu de calme et de confiance dans la sélection européenne en matant Jordan Spieth par 5 et 4 pour redonner un coussin plus confortable de deux points aux siens.

Grâce à Jon Rahm, le camp européen a maintenu le muselage complet de Tiger Woods (0 en 4 ce week-end) en l'emportant par 2 et 1. À 23 ans, soit près de la moitié de l'âge de son illustre adversaire, Rahm a probablement livré la ronde de sa vie.

Ian Poulter a donné le signal des célébrations à venir en ayant le dessus par deux trous sur Dustin Johnson.

Quelques instants plus tard, le gaucher Mickelson envoyait son coup de départ dans l'eau au 16e trou, concédant la victoire finale et le titre au héros de la fin de semaine, Francesco Molinari (5-0). Pour faire bonne mesure, Sergio Garcia et Henrik Stenson ont défait coup sur coup Rickie Fowler et Bubba Watson.

Du coup, Garcia est devenu le joueur ayant contribué le plus grand nombre de points pour sa sélection au cours de sa carrière avec un cumulatif de 25,5.

Au moment où les carottes étaient déjà cuites, Patrick Reed a procuré un point aux Américains en l'emportant 3 et 2 devant Tyrrell Hatton.

Avec un pointage cumulatif provisoire de 16,5 à 10,5, l'Europe a ainsi décroché la Coupe Ryder pour la 9e fois au cours des 12 dernières éditions.

C'est pour l'honneur et pour refermer les livres sur cette 42e Coupe Ryder que l'on complétera le dernier duel toujours en cours entre Alex Noren et Bryson DeChambeau. Noren mène par un trou avec deux à disputer.

