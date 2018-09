L'ambiance n'était pas à la fête à l'arrivée dans le clan Mercedes-Benz. Bottas a joué son rôle d'équipier à la perfection en avalant sa frustration sur le podium.

Parti de la pole position, il a fait les 27 premiers tours de la course devant Lewis Hamilton avant que son équipe lui demande de laisser passer son célèbre coéquipier. Ce qu'il a fait de façon nette au virage no 13 en freinant sans retenue.

Hamilton se bat pour le titre mondial, pas Bottas. Et les consignes d'équipe sont permises en F1, mais elles ne servent clairement pas le spectacle.

Le Britannique a remporté la 70e victoire de sa carrière, mais pas la plus belle. Avec cette troisième victoire d'affilée, il a surtout accru son avance sur Sebastian Vettel (Ferrari) en tête du classement des pilotes à 50 points.

En sortant de sa voiture à l'arrivée, Hamilton n'a pas sauté de joie. Il s'est tout de suite dirigé vers son coéquipier pour le remercier.

« Je ne me sentais pas bien en le doublant, a admis Hamilton. Je ne savais pas ce qui était prévu pour la fin. J'attendais d'avoir des nouvelles, mais je me doutais que l'équipe voulait que ça se termine comme ça.

Lewis Hamilton remercie Valtteri Bottas après le Grand Prix de Russie. Photo : Getty Images/Mark Thompson

« C'est un sentiment très étrange. Nous avons réussi un doublé, l'équipe a dominé ce week-end, a fait un travail incroyable, et ce n'est évidemment jamais, jamais, de toute ma vie, la façon dont j'ai voulu gagner une course, s'est défendu le Britannique.

« Je veux juste rendre hommage à Valtteri. Peu de coéquipiers feraient une chose pareille », a-t-il ajouté.

« C'est évidemment un bon résultat pour l'équipe, a pour sa part indiqué Bottas. Nous avons obtenu le maximum de points, mais pour moi, comme tout le monde l'a vu, la course a été assez difficile. L'ordre dans lequel nous avons terminé, par rapport à nos positions de départ, ne fait aucune différence pour les points des constructeurs. »

La troisième place est allée à Vettel, qui a glissé d'une marche sur le podium après une passe d'armes virile avec Hamilton au 16e tour.

Le pilote Ferrari avait réussi à passer devant Hamilton au classement de la course lors de la séquence d'arrêts aux puits. Mais il n'a pas pu la garder en piste ensuite.

Sebastian Vettel devant Lewis Hamilton durant le Grand Prix de Russie Photo : Getty Images/Charles Coates

Bottas s'est ensuite assuré de garder la Ferrari à distance.

« Je crois toujours en mes chances (de titre), même si elles s'amenuisent, a admis Vettel. Mais il suffit d'un abandon. »

Quant aux consignes d'équipe de Mercedes-Benz, Vettel avait son opinion.

« En se mettant à leur place, le choix était évident », a affirmé le pilote allemand.

Les consignes d'équipe en question

Le doublé Mercedes-Benz à Sotchi relancera le débat sur les consignes d'équipe. Sont-elles à proscrire ?

La FIA avait déjà tenté de les interdire, mais les ingénieurs avaient créé un langage codé pour faire passer leurs messages aux pilotes.

Et tant qu'il y aura un championnat des constructeurs, les consignes d'équipe ont leur raison d'être. Qu'on soit d'accord ou pas.

Si Lewis Hamilton peut remporter le titre avant la fin la saison, il offrira certainement une victoire à son coéquipier si l’occasion se présente.

Le Canadien Lance Stroll, parti de la 14e place sur la grille, n'a pas gagné de positions au premier tour.

Lance Stroll à Sotchi Photo : Getty Images/Mark Thompson

Forcé de changer de pneus dès le 8e tour, il a chuté au dernier rang, et a terminé en 15e position, à un tour du meneur.

Son coéquipier Sergey Sirotkin a fini 18e.

« On a fait une bonne course, a affirmé Stroll. Après mon arrêt, j'ai gardé un bon rythme avec les pneus tendres. Je me suis bien battu avec Fernando Alonso, mais il a été intelligent. »

Max Versrtappen, pilote du jour

De la 19e place sur la grille de départ, le pilote Néerlandais a remonté tout le peloton. Au 6e tour, il était déjà en 5e place.

Avec sa Red Bull bien en main, et des manoeuvres spectaculaires, il a réussi à prendre le commnandement, avec un premier relais plus long que les autres.

Il a mené le Grand Prix jusqu'au 45e des 53 tours de l'épreuve, avant de devoir changer ses pneus. Il a fini 5e.

Résultats du Grand Prix de Russie:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) en 1 h 27:25,181 à la moyenne de 212,591 km/h

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) à 2,545 secondes

3. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) à 7,487

4. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) à 16,543

5. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) à 31,016

6. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) à 1:20,451

7. Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) à 1:38,390

8. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 1 tour

9. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes-Benz) à 1 tour

10. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes-Benz) à 1 tour

11. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) à 1 tour

12. Nico Hülkenberg (GER/Renault) à 1 tour

13. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) à 1 tour

14. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) à 1 tour

15. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes-Benz) à 1 tour

16. Carlos Sainz fils (ESP/Renault) à 2 tours

17. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) à 2 tours

18. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes-Benz) à 2 tours

Meilleur tour en course: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes-Benz) 1:35,861 au 50e tour (à la moyenne de 219,617 km/h)

Abandons: