Un texte d’Alexandre Gascon

Après l’affrontement contre les Maple Leafs mercredi soir, Julien avait assuré avoir les idées claires. Difficile de voir en quoi le morne spectacle de samedi soir, une défaite de 3-0, a pu le faire changer d’avis.

« Ça a été probablement notre pire match du camp d’entraînement, a avoué le patron.

« On a connu un très bon camp, on a vu de bonnes choses. Ce soir, c’était le dernier match pour évaluer les joueurs. Avec un match comme ça, c’est encore plus difficile. J’aurais aimé avoir quelque chose de plus positif. »

Michaël Chaput a perdu la rondelle derrière son filet; les Sénateurs ont ouvert la marque.

Xavier Ouellet et Noah Juulsen ont laissé Matt Duchene manœuvré à sa guise en entrée de zone, plus préoccupés par Tkachuk qui fonçait vers le filet à fond de train; les Sens ont doublé leur avance.

Juulsen était obnubilé par le porteur du disque en désavantage numérique; Bobby Ryan en a profité pour mettre le match hors de portée.

« C’était brouillon, a résumé Jonathan Drouin.

« La rondelle bondissait. (Les Sénateurs) sont encore avec le même système que l’année passée. 1-3-1 ou 1-4 dans la zone neutre. Surtout quand la rondelle saute un peu, que le match est brouillon, c’est difficile de faire des jeux. »

Environ sept joueurs cherchaient encore à convaincre l’organisation de leur accorder sa confiance. Ils ont peut-être raté leur dernière occasion.

Une éclaircie dans la grisaille

Du lot, le défenseur Xavier Ouellet est peut-être celui qui s’est démarqué le plus. Il a joué 22 min 26 s, un sommet chez le Tricolore, 2:13 en désavantage numérique où il a, entre autres, volé un but à Bobby Ryan en allongeant le bâton in extremis.

Le Québécois s’est montré particulièrement combatif, cherchant noise au coriace Brady Tkachuk et distribuant de solides coups d’épaule (4) laissant voir une facette de son jeu plutôt absente jusque-là.

Xavier Ouellet et Brady Tkachuk Photo : USA Today Sports

Était-ce son meilleur match du camp?

« J’ai de la misère à m’évaluer quand on perd. Je suis un joueur assez émotif. En ce moment je ne sais pas. Je trouve que j’ai joué solide. J’ai travaillé fort, j’ai gagné mes batailles, j’ai mis beaucoup de rondelles au but.

« Il est calme avec la rondelle, a renchéri Drouin, un ancien adversaire dans la LHJMQ. Vous l’avez vu ce soir, il est capable de lancer la rondelle très bien, que ce soit un lancer frappé ou un petit tir du poignet au filet. Il a une belle vision du jeu, il comprend la game. »

Ça a été un peu plus difficile pour Simon Després à la ligne bleue. Même si le colosse de 27 ans a affiché une certaine progression au cours de ses quatre matchs, sa mobilité demeure suspecte et sa prise de décision, peut-être en raison de la nervosité, hasardeuse.

Je suis fier de moi, j’ai fait ce que j’avais à faire. Ça n’a pas été parfait, j’ai fait des erreurs, mais j’ai tout donné. Simon Després

Després n’a toujours pas de contrat en poche, lui qui est présent sur une simple invitation du Canadien. Il a réitéré sa volonté de passer par la Ligue américaine dans l’éventualité où le CH ne lui offrirait pas d’autre option.

Prudent sur le rendement de sa bande, Julien a admis que Joel Armia était peut-être celui qui avait le mieux paru…

Voilà une bien petite révélation puisque son poste n’a jamais été en danger.

Un bon camp dans l’ensemble, mais...

L’ambiance était quand même détendue dans le vestiaire des visiteurs samedi, après la défaite.

Le Canadien conclut son camp d’entraînement avec une fiche de 4-3-0 et a, dans l’ensemble, affiché une belle combativité.

« Je me sens vraiment bien pour notre équipe. Je suis content de voir comment tout le monde a joué et travaillé. On doit continuer à jouer avec vitesse et épuiser les autres équipes de cette façon », a lancé Armia.

Si on joue six vraiment bons matchs sur sept pendant la saison, il y a de bonnes chances qu’on soit en bonne position, mais ce soir ça n’a pas été bon. Claude Julien

Personne ne souhaitait réellement s’attarder au résultat de ce dernier match préparatoire. De bons résultats au camp d’entraînement ne garantissent rien, mais de mauvais, comme l’an passé, peuvent saper les efforts d’un début de saison.

Lorsqu’un groupe amorce la campagne sur un pied, difficile de retrouver son équilibre à moins d'être un excellent funambule.

Et comme, en l’absence de Shea Weber, le Canadien joue avec un talon d’Achille…

« Il ne faut pas oublier que Weber va revenir. On a de bons jeunes : Mete, etc. Schlemko qui a connu un excellent camp avant de se blesser. Il faut mettre tout ça ensemble pour former une bonne brigade défensive. »

Noah Juulsen Photo : Getty Images/Minas Panagiotakis

Voilà un des nombreux chantiers qui l’attend cette année et il est de taille. Certes, Mete a démontré beaucoup d'aplomb, mais ce fut plus ardu pour Juulsen lors des deux dernières rencontres.

David Schlemko s'est blessé mercredi, dans une mauvaise reprise du film de l'année dernière, et Karl Alzner et Jordie Benn présentent les mêmes lacunes et ne devraient pas soudainement devenir de grands patineurs au début de la trentaine.

On a déjà vu projet plus emballant.

Le Canadien devrait annoncer lundi au plus tard la composition de son groupe de 23 joueurs.